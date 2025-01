Pôster da terceira temporada do Squid Game provoca a última temporada da série Netflix

Com a tão esperada segunda temporada oficialmente na Netflix agora, a primeira Cartaz da terceira temporada de The Squid Game foi lançado, provocando a temporada final da série de sucesso.

O novo pôster não destaca muito o que esperar da terceira temporada, mas Postagem da Netflix no X menciona que a temporada estreará em 2025, já que a segunda e a terceira temporadas da série foram filmadas consecutivamente.

Você pode ver o pôster da 3ª temporada do Squid Game abaixo:

O que sabemos sobre a 3ª temporada do Squid Game?

Não está claro exatamente o que acontecerá na 3ª temporada do Squid Game, mas atualmente é a última temporada planejada do programa de sucesso da Netflix. Apesar disso, o criador Hwang Dong-hyuk não acredita que isso signifique o fim do Squid Game como um todo.

enquanto conversava com O invólucroHwang disse: “Eu sei que a Netflix tem um plano (para mais The Squid Game). “Eles não vão descartar essa ideia.” A Netflix já anunciou uma temporada sequencial da série spin-off em andamento, Squid Game: The Challenge. Além disso, uma adaptação em inglês do show também foi confirmada, com o lendário David Fincher desenvolvendo o remake.

O elenco da 2ª temporada do Squid Game inclui Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung- hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Hwang Dong-hyuk atua como escritor, diretor e produtor executivo da nova temporada da série. Ele falou sobre a 2ª temporada do Squid Game ao conversar com Tumdu em 2022, “Definitivamente há muita pressão sobre como tornar a (2ª temporada) ainda melhor. “Sei que muitos fãs e públicos diferentes gostaram muito da série, mas estamos realmente nos concentrando em como torná-la ainda mais alegre para o público global.”

A primeira temporada de Squid Game foi lançada em setembro de 2021. Rapidamente se tornou uma das séries mais assistidas da Netflix de todos os tempos e ganhou vários prêmios diferentes, incluindo o Primetime Emmy Award de Melhor Ator Principal em Série Dramática. (Lee Jung-jae), Melhor Direção de Série Dramática (Hwang Dong-hyuk) e muito mais.