POTS AIADMK Protesto estágios em busca da libertação de pescadores tâmeis da custódia do Sri Lanka

A unidade de Poucherry da AIADMK na quarta -feira (29 de janeiro de 2025) organizou um protesto que exigiu a libertação imediata de 13 pescadores tâmeis, incluindo seis da região de Karaikal do território da União, que foram presos pela Marina do Sri Lanka em 27 de janeiro.

Dirigido pelo Secretário da Unidade Puducher do Partido A. Anbalagan, as autoridades da AIADMK se reuniram perto da escola do distrito e criaram os slogans contra o governo do Sri Lanka por usarem força contra pescadores e detê -los.

Interagindo com a mídia, Anbalagan disse que o governo do sindicato deve assumir uma posição severa contra o Sri Lanka por suas “táticas fortes de braço” nos pescadores tamile. O centro deve garantir a liberação segura dos pescadores e garantir que esses incidentes não sejam repetidos no futuro. O governo de Romucherry também deve prestar assistência às famílias dos pescadores sob custódia da Marina do Sri Lanka, disse ele.

“É de responsabilidade do governo indiano garantir a segurança dos pescadores enquanto eles se aventuram no mar. Os pescadores da costa de Tamil Nadu estão muito preocupados, pois temem por sua vida devido à beligerância das agências marítimas do Sri Lanka ”, disse ele.