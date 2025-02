Potucherry lança um plano de ação de resposta gradual para combater a poluição do ar

O governo de Romucherry formulou um plano de ação de resposta a emergências (GELAP) para combater a poluição do ar no território da União (UT).

Embora Opucherry não apareça na lista como uma cidade de não atendências, aqueles que constantemente não cumprem os padrões nacionais de qualidade do ar (NAAQ) para PM10 (matéria de partículas com 10 mícrons ou menos em diâmetro) ou NO2 (dióxido de dióxido de nitrogênio ): O Plano de Ação foi preparado de acordo com a Diretiva do Tribunal Nacional Verde (NGT).

A concentração média anual de PM10 em Puducherry estava na faixa de 29-50 ug/m3 em relação ao padrão prescrito de 60 ug/m3.

‘Sempre melhorar melhor’

“Embora o Opucherry não esteja na lista de cidades não indicadoras, é sempre melhor melhorar. Preparamos o plano e o enviamos para o NGT. Depois que o NGT comentar, o governo pode financiar o plano de ação e estabelecer prazos para iniciar o exercício e apresentá -lo para a implementação “, disse o Secretário do Governo, Departamento de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, P. Jawahar. O hindu.

Jawahar acrescentou: “Apesar disso, a maioria dos pontos processáveis ​​do plano são aqueles que já estão em implementação ou em processo, como a iniciativa do Departamento de Transporte de Transporte Público com base no VE. Basicamente, estamos tentando incorporar nossas iniciativas, e muitas coisas de aspiração e pequenas intervenções foram incluídas no plano de ação que melhorarão a qualidade do ar em Potouchry.

N. Ramesh, secretário -membro do Comitê de Controle de Poluição de Potucherry (PPCC), disse: “O plano de ação se concentra na mitigação de emissões industriais, emissões de veículos, atividade de construção e demolição, pó da estrada, emissões dos resíduos agrícolas e domésticos em chamas emissões.

“Embora as categorias de índices de qualidade do ar do Puducherry varie de bom a satisfatório e raramente sejam pobres, muito pobres e sérios, de acordo com o Índice Nacional de Qualidade do Ar”, acrescentou.

O PPCC classificou a qualidade do ar em três estágios (de ‘moderado’ a ‘grave’) com base na concentração diária de poluentes de partículas PM2.5 e PM10.

Medidas de controle de contaminação

No rotativo, as medidas de controle da poluição variam de aplicação estrita e parada de lixo em aterros sanitários; Execução estrita dos regulamentos de controle da poluição do ar em indústrias; Varredura mecanizada em estradas com tráfego intenso e água de água em estradas não pavimentadas durante condições ‘moderadas a ruins’; à restrição no uso de conjuntos de geradores a diesel; Conformidade com os padrões de emissão das indústrias; Redução de fontes de emissão de contaminação não apontam, como gestão de carvão e transporte de carvão; Pare o uso de carvão/lenha em hotéis e abra restaurantes durante a categoria ‘muito pobre’; fortalecimento dos serviços de transporte público; e a identificação da queima de resíduos sólidos e alongamentos de estradas com uma geração de altos níveis de poluição tocam a classificação ‘grave’.

Essas gradações e as ações obrigatórias sob elas são uniformes em toda a UT e serão implementadas pela administração do distrito e outros departamentos de linha quando a qualidade do ar permanecer dentro de uma categoria por 48 horas.

O plano de ação inclui três componentes, a saber, a inventorização de fontes de poluição do ar, as medidas controladas pela poluição do ar com base no setor e na faixa verde para a redução da poluição do ar.