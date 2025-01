PP Persis rejeita veementemente o discurso sobre a realocação de dois milhões de habitantes de Gaza para a Indonésia

Jacarta, Viva – O chefe do Centro da Associação Islâmica (PP Persis) rejeitou firmemente a proposta da equipa presidencial dos EUA, Donald Trump, relacionada com a deslocalização de dois milhões de residentes de Gaza para a Indonésia.

Isto foi transmitido pelo secretário-geral do PP Persis, Ustaz, Dr. Haris Muslim, em sua declaração recebida por Viva, Jacarta, sexta-feira (24/01/2025).

 Secretário Geral do PP Persis, Ustaz Dr.

De acordo com Ustaz Haris, o plano de realocação foi uma forma de Donald Trump expulsar os habitantes de Gaza da sua terra natal. Ele considerou este passo apenas uma tentativa dos Estados Unidos de aparecerem como salvadores, embora o objetivo principal fosse esvaziar Gaza.

“Tudo isto é apenas uma forma de os palestinos, especialmente Gaza, deixarem a sua terra natal. Isto nada mais é do que uma estratégia para proporcionar uma oportunidade a Israel para controlar a região de Gaza”, disse Ustaz Haris.

Ustaz Haris também questionou: “Se os habitantes de Gaza forem realocados para a Indonésia, quem viverá em Gaza? Esta realocação apenas abre oportunidades para Israel ocupar a área”.

Afirmou que o PP Persis apoiou constantemente a luta do povo palestiniano para conquistar a independência e regressar à sua terra natal.

“O PP é muito istiqamah no apoio à independência do povo palestino e na rejeição de todas as formas de colonialismo”, acrescentou.

Além disso, Persis apreciou a atitude firme do governo indonésio através do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Anis Matta, que garantiu que nunca houve uma discussão relacionada com a conversa sobre a realocação da população de Gaza para a Indonésia.

“Isso apoia exatamente a atitude firme dos Wamenlu”, concluiu Ustaz Dr. Haris.