PP Pordasi e Ministério da Agricultura colaboram para criar área livre de doenças equinas

VIVA – O Conselho Central da Associação de Desportos Equestres da Indonésia (PP PORDASI) assinou oficialmente um Memorando de Entendimento (MoU) com o Ministério da Agricultura sobre a sinergia do desenvolvimento de cavalos na Indonésia.

Esta colaboração representa um marco importante para o progresso do sector da criação de cavalos, bem como para o apoio ao desporto equestre no país.

O Presidente Geral do PP PORDASI, Aryo Djojohadikusumo, espera que através desta colaboração o Ministério da Agricultura possa ajudar a criar uma Zona Livre de Doenças Equinas (EDFZ) com os alvos mais próximos em Bali e Jabodetabek. Esta área é um requisito absoluto para o desenvolvimento dos desportos equestres na Indonésia.

Segundo Aryo, desde os Jogos Asiáticos de 2018 não houve mais EDFZs, por isso os cavalos e atletas indonésios tiveram dificuldade em treinar as horas de voo.

“A EDFZ em Bali e Jabodetabek é um preço fixo para criarmos eventos equestres internacionais, convidando atletas e cavalos do estrangeiro para que possamos desenvolver este desporto”, disse Aryo num comunicado oficial após assinar o memorando de entendimento com o Ministro da Agricultura. em Jacarta, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Aryo explicou que a colaboração entre o PP PORDASI e o Ministério da Agricultura foi um passo estratégico para integrar as diversas potencialidades do sector da criação de cavalos com os desportos equestres na Indonésia.

O desenvolvimento de cavalos locais não só fortalecerá o sector dos desportos equestres, mas também incentivará o crescimento económico da comunidade, especialmente dos criadores de cavalos locais.

“Os desportos equestres não têm apenas valor de realização, mas também valor cultural e económico. “Com esta sinergia, estou optimista de que podemos melhorar a qualidade do ecossistema equestre na Indonésia, bem como abrir novas oportunidades no sector do turismo e na economia criativa”, disse ele.

Este Memorando de Entendimento inclui uma série de programas estratégicos para o desenvolvimento do setor de criação de cavalos na Indonésia. Primeiro, desenvolver raças de cavalos locais, preservando e melhorando a qualidade genética dos cavalos nativos da Indonésia. Espera-se que este esforço fortaleça a identidade local, apoiando ao mesmo tempo a sustentabilidade da criação de cavalos a nível nacional.

Em segundo lugar, o desenvolvimento de um sistema de criação de cavalos moderno e sustentável. Isto é feito para aumentar a produtividade e a competitividade das explorações equinas indonésias nos mercados nacionais e internacionais.

As instalações de apoio também são uma prioridade neste acordo. Ambas as partes construirão instalações e infra-estruturas que apoiem as necessidades da criação de cavalos, incluindo instalações adequadas de formação e gestão.

Terceiro, desenvolver associações e instituições de criadores de cavalos. Esta etapa visa aumentar a capacidade das organizações de criação de cavalos para que possam competir a nível nacional e global.

“Todo este programa foi concebido para apoiar o desenvolvimento dos desportos equestres na Indonésia e, ao mesmo tempo, causar um impacto positivo na comunidade de criadores de cavalos”, explicou Aryo.

Quarto, o intercâmbio de dados e informações, bem como outras formas de cooperação acordadas por ambas as partes para apoiar a sustentabilidade do programa.

Uma coisa que será desenvolvida é a criação de um Passaporte de Cavalo que visa fornecer documentos de registro e identidade que possam aumentar o valor de venda dos cavalos para que os criadores possam prosperar.

O Presidente da Comissão Pecuária do PP PORDASI Prof. Muladno valorizou as medidas concretas que o Ministério da Agricultura está a preparar em relação à EDFZ. Isto é considerado importante para os cavalos indonésios competirem internacionalmente, incluindo o objetivo de participar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

“Isto é importante porque se não houver EDFZ, os cavalos não podem ir e vir. Melhorar a qualidade dos cavalos para que os nossos cavalos possam competir a nível internacional”, disse Muladno.

Num futuro próximo, o PP PORDASI em conjunto com o Ministério da Agricultura irá também realizar a recolha de dados, registo e produção de passaportes para cavalos locais e de elite. Isto é para garantir que a Indonésia tenha dados precisos sobre cavalos, tanto em termos de quantidade como de qualidade.

O Ministro da Agricultura, Andi Amran Sulaiman, afirmou que a colaboração com o PP PORDASI visa também o desenvolvimento de cavalos locais de qualidade através do cruzamento com cavalos de qualidade de outros países. “Precisamos de grandes cavalos de qualidade olímpica para poder competir. “Nós o desenvolvemos e mantemos sua qualidade”, disse Amran.

De acordo com os dados do BPS, a população de cavalos na Indonésia diminuiu de 382.014 em 2021 para 367.302 em 2022.

Das 38 províncias, quase todas registaram um declínio populacional, excepto Sumatra do Sul, Ilhas Riau, DKI Jacarta, Banten, Kalimantan do Norte, Sulawesi Ocidental e Maluku. Em 2010, a população de cavalos na Indonésia foi registrada em 418.618. Este número aumentou para 437.383 em 2012, mas depois continuou a diminuir até ao ano passado.

Segundo Amran, através de monitorização e avaliação conjunta regular, espera-se que a colaboração com o PP PORDASI possa proporcionar benefícios reais para todas as partes, especialmente para a comunidade criadora e praticantes de desportos equestres.

“Esperamos que esta sinergia tenha realmente um impacto significativo no setor da criação de cavalos e dos desportos equestres na Indonésia. “Esta é uma grande oportunidade para mostrarmos o grande potencial do país neste campo”, concluiu Amran.