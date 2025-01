Prabowo convida MKGR para eliminar a pobreza na Indonésia

Jacarta – O Presidente Prabowo Subianto cumprimentou virtualmente a Organização de Deliberação Familiar de Cooperação Mútua (MKGR) no seu 65º aniversário.

Leia também: Adies Kadir disse que Bahlil representou Gibran no aniversário do MKGR

No vídeo veiculado durante o evento ocorrido no Shangri-La Hotel, em Jacarta, no sábado, 1º de janeiro de 2025, Prabowo acreditava que o MKGR poderia se tornar um parceiro estratégico do governo na supervisão dos programas governamentais.

“Acredito que o MKGR continuará a ser um parceiro estratégico do governo. “E continuaremos a manter e monitorizar os programas governamentais que visam construir uma Indonésia forte e trazer justiça e prosperidade ao povo indonésio”, disse Prabowo.

Leia também: MKGR diz que ainda não há sinal de união de forças entre Jokowi-Gibran

O presidente geral do Partido Gerindra também avaliou que o MKGR e o governo têm o mesmo objectivo de aliviar a pobreza na Indonésia. Ele pediu que todos os componentes da sociedade se unissem.

 Destaques do 65º aniversário da organização de massa MKGR 2025 em Jacarta Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Leia também: O presidente Prabowo toma posse na IKN em 17 de agosto de 2028

“Devemos unir-nos para eliminar a pobreza na Indonésia. “Este é um dos ideais do MKGR e é por isso que desejo mais uma vez a glória do MKGR, sempre lutando continuamente pelos Vermelhos e Brancos”, disse ele.

Na mesma ocasião, o presidente do organizador do aniversário do MKGR, Soedeson Tandra, também disse que os resultados da Reunião Nacional de Trabalho do MKGR produziram duas decisões importantes. A primeira é apoiar a liderança de Bahlil Lahadalia como Presidente Geral do Golkar e também apoiar o atual governo.

“A organização de massas MKGR, como fundadora do Partido Golkar, também apoia o presidente Prabowo e o vice-presidente Gibran Rakabuming Raka até o final de seu mandato”, concluiu.

Para sua informação, o Presidente Prabowo não esteve presente na celebração do 65º aniversário do MKGR. Ele foi representado pelo enviado especial da presidência, Raffi Ahmad. Entretanto, o Vice-Presidente da República da Indonésia, Gibran Rakabuming Raka, também cancelou a sua presença no evento.