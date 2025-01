Prabowo inaugura 37 projetos de infraestrutura elétrica em 18 províncias: um dos maiores do mundo!

Jacarta – O Presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, inaugurou o Projecto de Energia Estratégica Nacional (PSN) em 18 províncias. Uma delas, a Estação Hidrelétrica de Jatigede (PLTA) em Sumedang, Java Ocidental, na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

Prabowo disse que esta inauguração foi um dos maiores projetos energéticos do mundo.

“Em um dia inauguramos 37 projetos que produziram 3,2 gigawatts de energia. “Talvez este seja um dos maiores do mundo”, disse Prabowo no seu discurso.

Um total de 26 usinas e 11 projetos de redes de transmissão e subestações foram inaugurados simbolicamente por meio de teleconferência de Jatigede. O projecto faz parte de um passo importante rumo à auto-suficiência energética da Indonésia, uma visão que Prabowo afirma poder ser alcançada num futuro próximo.

 Subestação elétrica PLN de 150 quilovolts (kV) em Kolaka

“Acho que nos próximos cinco anos não importaremos mais óleo combustível. “Alcançaremos a autossuficiência energética completa”, disse ele.

Prabowo agradeceu então o trabalho árduo de todos os elementos da nação, desde engenheiros a trabalhadores de campo, que tornaram esta conquista uma realidade.

Ele avaliou que esta conquista é também resultado do árduo trabalho e colaboração do governo do sétimo Presidente Joko Widodo (Jokowi) ao longo da última década, que agora dá continuidade ao seu governo.

“Não precisamos falar muito, mas temos que mostrar isso com ações reais. “A transformação da energia renovável e da energia limpa na Indonésia já está em andamento e o mundo verá os resultados”, disse Prabowo.

Este projecto visa também electrificar milhares de aldeias que ainda não têm acesso à electricidade. Prabowo disse que os fundos necessários de 48 biliões de rupias para concluir este projecto nos próximos cinco anos serão geridos com eficiência orçamental.

“Com as poupanças que conseguimos, estou confiante que conseguiremos terminar tudo a tempo. “Este é um grande passo para a industrialização e modernização da Indonésia”, sublinhou.

Os seguintes projetos foram anunciados:

A.26 Geradores

1. Usina Hidrelétrica Asahan 3 nº 1

2. Usina Hidrelétrica Asahan 3 nº 2

3. Sorik Marapi PLTP#2

4. Central Hidrelétrica de Jatigede

5.PLTGUJava 1

6. PLTGU Muara Tawar Adicionar Bloco 2,3,4

7. PLTGU Java Bali 1 Tambak Lorok

8. PLTS IKN 10 MW

9. PLTU Kalimantan Central – 2 #1

10. PLTU Kalimantan Central – 2 #2

11. MPP Sulselbar (BMPP Nusantara #1)

12. PLTU Palu-3 #1

13. Palu PLTU-3 #2

14. PLTU -1 #1 de Celebes do Norte

15. Propagação Aceh Minihidro PLTM

16. PLTBm Sadai South Bangka

17. PLTM Ordi Hulu

18. PLTBm Deli Serdang

19. PLTS Lisdes Pajangan

20. PLTS Lisdes Sadulang Kecil

21. PLTS Lisdes Sapapan

22. PLTS Lisdes Sapangkur Kecil

23. PLTS Lisdes Saur

24. PLTM Koro Yaentu

25. PLTM Dominanga

26. PLTS Lisdes Tanamalala

B.11 Transmissão e Subestações

1. SUTET 275 kV Muara Enim – Gumawang e GI 150 kV Lampung 1

2. SUTT 150 kV Kendawangan – Marau – Sukamara e GI 150 kV Sukamara Ext 2LB

3. GI 150 kV direção Kariangau GIS 4 KIPP e SUTT 150 kV Kariangau – Ponto de pouso GIS 4 KIPP GIS 4 KIPP 150 kV

4. SUTT 150 kV GI Kolaka – PT Antam Pomala e GI 150 kV Kolaka Ext

5. Saída SUTT 150 kV PLTMG – Saída Al e Saída GI 150 kV

6. SUTT 70 kV GI PL TMG Flores – GI Labuan Bajo e GI 66 kV Labuan Bajo (2 LB) e GI 66 KV PLTMG Flores

7. Muara Karang Baru 500 kV SUTET – Durikosambi

8. GITET 500 kV Ampel Boyolali (2×500 MVA), SUTET 500 kV Ampel New/Boyolali Endereço de entrada Ungaran e Pedan Circuit 1

9. Entrada SUTT 150 kV Ampel New/Boyolali para os circuitos 1 e 2 de Bringin e Mojosongo

10. SUTT 150 kV Duren Tiga II / Ragunan (GIS) – Depok II Circuito 1

11. Expansão IBT 4 GITET 500 kV Cilegon.