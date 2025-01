Prabowo revela que sua proximidade com o rei da Malásia já dura 45 anos

Jacarta – O Presidente Prabowo Subianto fez uma visita de Estado à Malásia na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Nessa ocasião, Prabowo expressou a sua proximidade ao Rei da Malásia, Sultão Ibrahim.

Isto foi revelado por Prabowo nas Petronas Towers KLCC, Kuala Lumpur, Malásia, ao fazer uma declaração conjunta com o Primeiro Ministro (PM) da Malásia, Anwar Ibrahim.

“Nosso relacionamento é muito longo, talvez eu esteja com Yang Di-Pertuan Agong (Rei da Malásia, Sultão Ibrahim) há 45 anos. Quando éramos jovens, estudamos juntos nos Estados Unidos”, disse o Presidente Prabowo, na sua declaração escrita recebida em Jacarta.

 O presidente indonésio, Prabowo Subianto, partiu para Kuala Lumpur, na Malásia, após uma visita de trabalho a Nova Delhi, na Índia (fonte da foto: Andoni – Assessoria de Imprensa da Secretaria Presidencial)

Naquela ocasião, o Presidente Prabowo recebeu o prêmio Honorável Parente de Johor de Primeiro Grau (DK I Johor). O prêmio foi entregue diretamente por Yang di-Pertuan Agong XVII Sultão Ibrahim em Istana Negara Malásia.

O Johor Kinship Award, criado em 31 de julho de 1886, é uma das maiores homenagens do Reino de Johor. Com a exclamação: “O acordo é uma bênção”. Este prêmio é concedido aos reis da Malásia, parentes próximos do governo, bem como aos líderes estrangeiros que contribuíram para o fortalecimento das relações bilaterais.

Prabowo admitiu que o prémio é um símbolo da estreita relação entre ele e o Estado da Malásia e o Sultanato de Johor.

“Este é um símbolo da estreita relação entre a Malásia e eu, bem como entre mim e a família do Sultanato de Johor”, disse ele.

 O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim (centro), dá as boas-vindas à chegada do presidente indonésio Prabowo Subianto (à esquerda) ao Rumah Tangsi Courtyard, Kuala Lumpur, Malásia, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

Portanto, Prabowo expressou a sua gratidão pela recepção calorosa quando visitou a Malásia.

“Agradeço profundamente esta grande recepção. Uma recepção tão calorosa para mim e para a delegação indonésia. Também recebi o título mais elevado do Reino de Johor, o Sultanato de Johor, ou seja, o título de Estrela de Honra Darjah Kerabat Johor “Prabowo disse.

Para informação, o título relativo de primeira classe de Johor (DK I) também tem profundo valor histórico e simbólico. Esta insígnia de mérito é equipada com um colar de ouro com o nome do Sultão Abu Bakar inscrito em caracteres javaneses, simbolizando sucesso e unidade.

Além disso, a grande estrela com desenho de nove pontas representa os valores de liderança e união que o Reino de Johor defende.

Como destinatário desta homenagem, o Presidente Prabowo junta-se à lista de figuras globais que já receberam prémios semelhantes. Entre eles estão o Sultão Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien (1960), o Sultão Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah (1969), o Presidente Suharto (1990), a Princesa Mariam (1997), Hamad bin Isa al Khalifa (2017) e a jovem Princesa Herdeira. al-Muhtadee Billah (2023).

Este prémio reflecte também as estreitas relações diplomáticas entre a Indonésia e a Malásia, que continuam a fortalecer-se através da cooperação em vários domínios estratégicos. Este passo também confirma a posição da Indonésia como um dos principais parceiros da Malásia na região do Sudeste Asiático.

Além de fortalecer as relações bilaterais, este prémio é um símbolo de respeito pela contribuição da liderança da Indonésia na manutenção da estabilidade regional e no avanço da colaboração entre os países.

Este momento sublinha a importância da amizade entre os dois países, que deverá continuar a desenvolver-se no futuro.