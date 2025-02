Prace! Longas filas de 3 kg de gás GLP em várias regiões após novas regras, cidadãos: problemas comunitários

Yakarta, vivo – Várias regiões da Indonésia experimentaram uma cauda longa para obter 3 kg de gás GLP após a implementação de novas regras do governo. Isso causa a escassez desses elementos difíceis para a comunidade.

Leia também: GLP 3 kg gás, o governo provincial de Yakarta celebrará operações de mercado

Sabe -se que o governo só exigiu que o público comprasse 3 kg de gás GLP apenas na base oficial desde 1º de fevereiro de 2025. Essa condição causou reclamações da comunidade, especialmente pequenas empresas e famílias que dependem de subsidiado com gás.



Leia também: Triste! Este adolescente ameaçou sua mãe usar uma faca de cuidados com a pele, um cidadão furioso

“Desde a nova regra em 1º de fevereiro de 2025, que requer a compra de 3 kg de GLP apenas na base oficial, linhas longas são observadas em várias regiões”, escreveu o Instagram Load Information Load @Fapats.indo Terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Atualmente, muitas pessoas no país que compraram anteriormente nos varejistas agora devem mudar para bases oficiais, resultando em queixas sobre a duração das caudas mais complicadas e procedimentos de compra, incluindo o transporte de uma fotocópia de KTP.

Leia também: Começando estranho, esta é a razão pela qual o varejista de 3 kg de GLP não existe desde 1º de fevereiro de 2025

O governo impôs que a política os freios a distribuição do GLP seja mais controlada e, no objetivo, além de reduzir o uso inadequado de subsídios, considerando que muitos GLP subsidiam fora da rota oficial com preços que excedem o preço mais alto de varejo. (Het).

O gás de GLP subsidiado a 3 kg deve ser usado apenas por residências e micro -empresas desfavorecidas. No entanto, existem muitos casos em que o gás de melão é usado por peças não autorizadas, incluindo empresas grandes e industriais. Com este novo sistema, o governo espera supervisionar a distribuição do GLP para ser mais atacada.

No entanto, a implementação desta política enfrenta vários obstáculos. Algumas peças propõem soluções como a adição de bases oficiais, distribuição mais eficiente e aplicação gradual de sistemas digitais.

Como resultado, a existência da política que fez uma cauda longa na compra de 3 kg de gás LPG de gás, muitos cidadãos que estavam empolgados com as redes sociais. Alguns deles pediram ao governo que analisasse a política para não dificultar a dificuldade para pequenas comunidades.

“De repente se tornou estranho e comprou gasolina para ter que ir à base oficial e causar a cauda, ​​oh, minhas políticas como essa estavam incomodando a comunidade”. Escreva um comentário cidadão sobre a carga.

“Enquanto o varejista e o comprador não se importam, o preço dado ao comprador ficará bem, desde o início não houve problema, como agora é um problema”? Outros cidadãos disseram.