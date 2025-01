Prada SA, soldado da TNI AD que brandiu uma arma em Kemang, no sul de Jacarta

Jacarta – O TNI AD confirmou que o homem que brandia uma arma em Kemang, no sul de Jacarta, era membro. A identidade de quem atuou como vaqueiro era Prada SA, que servia no Comando Militar Regional de Siliwangi.

“(Identidade) Prada SA. (Origem da unidade) Rindam III/Siliwangi”, disse Kapendam Siliwangi Inf Coronel Davy Darma PutraCoronel Davy Darma quando confirmado, domingo, 19 de janeiro de 2025.

O Coronel Davy explicou que no momento do incidente a Prada SA estava em Jacarta por motivos familiares. Enquanto isso, a Prada SA passa atualmente por um intenso processo de fiscalização.

“De acordo com informações da unidade em questão, ele foi autorizado a viajar para Jacarta por motivos familiares. Coincidentemente, também era feriado. Assim, na tarde de sexta-feira, após o horário de expediente, o interessado foi autorizado a viajar para Jacarta”, disse ele. disse Davi.



TNI AD pede desculpas

O coronel Kapendam Siliwangi Inf Davy Darma Putra pediu desculpas pelas ações da Prada SA, que brandiu uma arma em Kemang, no sul de Jacarta.

O incidente se tornou viral nas redes sociais e ocorreu na noite de sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

“É verdade que a pessoa em questão é membro do Kodam III Siliwangi”, disse o coronel da Inf Davy Darma quando confirmado pelos jornalistas no domingo, 19 de janeiro de 2025.

Ele explicou que a Prada SA está atualmente em revisão.

“Atualmente, o interessado está em processo de investigação no Denpom II Cijantung porque a cena do crime ocorreu na área do Comando Militar Regional de Jaya”, disse.

Davy acrescentou que se um soldado cometer um erro, deverá ser processado de acordo com a lei aplicável. Ele também se desculpou pelas ações dessa pessoa.

“Em nome dos líderes, pedimos desculpas se as ações destes soldados prejudicaram e prejudicaram o povo”, disse ele.