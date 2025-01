Praia de Kuta em destaque, Ministro Coordenador Zulhas afirma que o acúmulo de lixo no mar afetará a segurança alimentar

Bali AO VIVO – O lixo acumulado na praia de Kuta e Kedonganan Jimbaran está sob os holofotes do público. O problema do lixo vindo de fora da ilha de Bali durante a época oeste também fez com que quatro ministros do Gabinete Vermelho e Branco fossem diretamente fiscalizar e realizar uma ação de limpeza de lixo na praia que é ponto turístico de Seribu Pura. Ilha.

O Ministro Coordenador da Alimentação, Zulkifli Hasan, afirmou que se a gestão dos resíduos não for feita de forma adequada como cultura, nas próximas décadas haverá mais lixo do que peixes no mar.

“Imagine se um dia houvesse 600 mil toneladas de lixo por dia. Isso significa que você pode imaginar que nas próximas décadas haverá mais lixo do que peixes no mar. conferência. Ação de limpeza de lixo da praia de Kuta, sábado, 4 de janeiro de 2025.

 Estado da praia de Kedonganan Jimbaran cheio de resíduos plásticos Foto: VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Segundo Zulhas, apelido de Zulkifli Hasan, o manejo de resíduos em Bali deve ser feito em casa como uma cultura, classificando os resíduos de acordo com seu tipo para que possam ser reciclados ou transformados em energia.

O lixo que se acumula e não é gerido, disse Zulhas, também terá impacto na segurança alimentar. Estes resíduos serão um dos factores que provocarão a diminuição das populações de peixes no mar.

“Se não cuidarmos dos resíduos, haverá mais resíduos do que peixes. Os alimentos contêm proteínas, as proteínas contêm peixes, há frango, etc.”, disse ele.

Por sua vez, o ministro do Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, explicou que todos os anos as costas ocidental e oriental de Bali receberão carregamentos de resíduos marinhos, a maioria dos quais provenientes de fora da ilha de Bali. O problema dos detritos marinhos ocorre durante a estação das monções ocidentais, que geralmente ocorre de outubro a março de cada ano.

“Estima-se que a quantidade de resíduos enviados para a costa de Bali em 2024-2025 será superior à de 2020-2021, que atingiu cerca de 6.000 toneladas, enquanto em 2023 rondará as 2.900 toneladas”, disse Hanif.

A fonte de lixo marinho em Bali vem principalmente de outras áreas, especialmente dos rios da Ilha de Java que deságuam no Mar de Java. Na verdade, segundo os dados, a origem da pilha de lixo trazida para a praia de Kuta, parte dele vem de outros países.

Para resolver o problema dos resíduos em Bali, o governo central formará uma equipa com um plano de trabalho activo e operacional que incluirá um orçamento e uma estrutura de trabalho.

“Vamos acompanhar isso até abril. Portanto, interviremos com apoio financeiro e ferramentas se necessário. intercâmbio com o Governo Regencial de Badung e o Governo Provincial porque Badung é um distrito rico. E apoiamo-lo com os instrumentos e políticas que iremos cobrir. “O Ministro Coordenador também nos pediu para cooperarmos com todos os ministros”, disse Hanif.

Por esta razão, disse Hanif, é importante colaborar para resolver concretamente o lixo sazonal nas praias de Bali, através da cooperação de várias partes interessadas, tanto o governo como a comunidade.

“Além disso, Bali tem uma reputação de turismo internacional e é necessária mais educação em massa para que a comunidade trabalhe em conjunto para manter a limpeza e a sustentabilidade ambiental”, disse ele.

Segundo Hanif, o governo suspenderá todos os aterros realizados por aterro a céu aberto. Isso foi feito para mudar a cultura na gestão adequada de resíduos.

“Há 306 aterros na Indonésia que serão fechados. Não é mais permitido despejar resíduos em aterros. Mas os resíduos devem ser eliminados a montante”, disse ele.