Prazo definido para que o CC.AA resolva os processos pendentes.

O Ministro da Receita, Krishna Byre Gowda, fixou na segunda-feira um prazo de seis meses para que os vice-comissários subdivisionais resolvam casos que estão pendentes há muito tempo.

Byre Gowda, que analisou o andamento dos casos com ACs por meio de videoconferência, alertou para a tomada de medidas contra quem perder o prazo. Salientando que a lei afirma claramente que os CCAAs não podem manter os casos nos seus tribunais para além de seis meses, o Ministro disse que havia cerca de 60.000 casos pendentes nos seus tribunais quando o Congresso formou o seu governo em 2023. Depois disso, o governo pretendia garantir que estes casos foram resolvidos no prazo de um ano para evitar que as pessoas corressem de um lado para o outro.

Mas embora tenha passado um ano e meio desde a formação do governo, apenas 55% dos casos pendentes foram resolvidos, disse ele. Ele pediu aos ACs regulares que resolvessem um mínimo de 200 a 250 casos por mês e aos ACs especiais que resolvessem 70 a 100 casos por mês.