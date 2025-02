Precisamos integrar a ciência moderna ao conhecimento tradicional indiano, diz o diretor do IITD

Venkappaiah Desai, diretor do Instituto Indiano de Tecnologia Dharwad, falando no lançamento de um centro de pesquisa em Belagavi na sexta -feira. | Crédito da foto: acordo especial

“As instituições educacionais devem se esforçar para integrar a ciência moderna ao conhecimento tradicional indiano”, disse sexta -feira na Belagavi Venkappaiah Desai, diretor da tecnologia Indian Institute of Dharwad. “É necessário desenvolver um sistema educacional abrangente, onde os alunos sejam expostos aos desenvolvimentos modernos, mantendo contato com as raízes do conhecimento tradicional da Índia. Todos devemos nos esforçar por isso ”, disse ele.

Eu estava conversando na cerimônia de comissionamento de pedra do Steam H organizada em colaboração com Naganur Rudrakshi Mutt, o Instituto Educacional Siddarameshwara e a solução de aprendizado transdisciplinar.

O Sr. Desai defendeu práticas agrícolas sustentáveis. “Vemos que os agricultores queimam todos os resíduos agrícolas orgânicos, como bagaço de grama e cana -de -açúcar. É um problema preocupante, pois, devido a essas práticas insustentáveis, os nutrientes no solo são destruídos e o desempenho diminui ”, afirmou. Ele pediu aos pesquisadores que conduzissem pesquisas e desenvolvessem tecnologias inovadoras para ajudar os agricultores.

O diretor executivo de Zilla Panchayat, Rahul Shinde, que é estudante do IIT, falou sobre suas experiências como estudante que se prepara para a entrada do IIT. “Muitos estudantes sonham em estudar em instituições de primeiro nível, como o IIT. Não é possível para todos, pois as admissões são limitadas. No entanto, os alunos não devem ser desencorajados. Eles devem construir o uso de oportunidades alternativas ”, afirmou. Naganur Rudrakshi Mutt elogiou, que planeja iniciar um centro de pesquisa em Belagavi.

O MLA Mahanteh Kaujalagi disse que a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras contribuíram para o progresso global. Eu esperava que o centro de pesquisa de Mutt contribuísse para o progresso da sociedade.

Allama Prabhu Mahaswami, vidente de Naganur Rudrakshi Mutt, disse que decidiu iniciar este centro de pesquisa para estudantes pobres e talentosos que foram privados de tais oportunidades em outros lugares. Ele disse que o centro os ajudará a publicar seu trabalho em revistas internacionais de pesquisa, obter patentes e estabelecer novas empresas. Ele disse que o centro estaria aberto a todos. Fornecerá equipamentos e espaços de trabalho. Você também ajudará os jovens a atualizar suas habilidades organizando workshops e seminários regularmente.

O registrador da VTU, o Dr. B. Rangashamy e o gerente financeiro sênior da Infosys, KH Ravindra, foram parabenizados.

Basean Gowda Patil, co -fundador da Melbourne FPW Technologies Private Limited, falou.