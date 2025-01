Preço, data de lançamento, especificações e atualização do jogo Nintendo Switch 2

Ele interruptor nintendo 2 foi oficialmente revelado, já que o sucessor do bem-sucedido console híbrido portátil e doméstico foi finalmente revelado. O breve vídeo de anúncio destacou o novo design do console, completo com uma visão geral de seus novos controladores Joy-Con e um teaser de um novo lançamento importante de jogo. Depois de assistir ao trailer de anúncio, muitos ainda têm dúvidas sobre preço, data de lançamento, especificações, jogos e controles do console; Aqui estão todas as atualizações que temos até agora.

Qual é o preço do Nintendo Switch 2?

A Nintendo ainda não revelou oficialmente o preço do Switch 2, embora tenha havido muita especulação sobre seu lançamento por US$ 399,99. Toda essa especulação deve ser encarada com cautela, embora certamente esteja dentro das expectativas, considerando o preço atual do Switch.

Neste momento, o O modelo Switch OLED é vendido por US$ 349,99. Um corte de preço seria inevitável após o lançamento do Switch 2, o que significa que o novo console poderia muito bem ser vendido por mais US$ 50. O Switch original foi lançado por US$ 299,99, mas quando você leva em consideração a inflação, esse preço parece altamente improvável.

A data de lançamento do Nintendo Switch 2 é junho de 2025. Esta informação vem do podcaster do YouTube. NatetheHateque anteriormente relatou corretamente que o console seria revelado em 16 de janeiro.

O relato correto de Nate the Hate significa que suas outras afirmações sobre o Switch 2 agora têm muito peso. Uma dessas afirmações era que o console seria lançado em maio ou junho de 2025. A Nintendo anunciou um tour de demonstração prática do console, com a data final atual deste tour ocorrendo em junho. Isso significa que é mais provável que o console seja lançado em junho do que em maio, já que é improvável que as demos continuem depois que o sistema já tiver sido lançado.

A Nintendo não confirmou uma data de lançamento para o console, mas agora junho de 2025 parece ser a aposta mais segura.

Quais são as especificações do console?

A Nintendo não divulgou especificações oficiais para o Switch 2, embora informações sobre o hardware tenham sido divulgadas e seu vídeo de anúncio também nos tenha dado algumas dicas do que esperar.

Um minerador de dados postou as especificações relatadas do console em um tópico do famiboards.com, que foi dividido de forma útil por outro usuário do fórum. A repartição está abaixo:

Especificações técnicas

SoC: Nvidia Tegra 239 GMLX30-R-A1

Processador: ARM Cortex-A78C 8 núcleos 1 grupo Cache: Cache L1: 32 KB ou 64 KB (desconhecido) Cache L2: 256 KB – 512 KB (desconhecido) Cache L3: Nenhum ou 512 KB – 8 MB (desconhecido)



GPU: Nvidia Ampere personalizada (série RTX 30) 1 grupo de processamento gráfico (GPC) 12 multiprocessadores de streaming (SM): 1536 núcleos CUDA (processadores Shader), 128 por SM 48 unidades de mapeamento de textura (TMU), 4 por SM 24 unidades de saída de renderização (ROP), 2 por SM 12 núcleos de traçado de raio (RT), 1 por SM 48 núcleos tensores, 4 por SM Cache L2: (desconhecido, provavelmente 2 MB)

Memória RAM: 12 GB LPDDR5 Barramento de 64 bits 2 canais Portátil:



Configurações de desempenho

Portátil CPU de 1100,8 MHz GPU de 561 MHz Pico de 1.721 TFLOP/s Taxa máxima de filtro de 13.464 Gpx/s Taxa máxima de filtro de 26.928 Gtex/s RAM a 2133 MHz Largura de banda máxima de 68,256 GB/s

Ancorado: CPU de 998,4 MHz GPU de 1007,3 MHz Pico de 3.090 TFLOP/s Taxa máxima de filtro de 24.175 Gpx/s Taxa máxima de filtragem de 48.350 Gtex/s RAM a 3200 MHz Largura de banda máxima de 102.400 GB/s



Quais são seus jogos de lançamento?

Os jogos de lançamento do Switch 2 são desconhecidos, mas parece muito provável que haverá um novo Mario Kart, e um novo jogo Mario 3D pode ser lançado durante a temporada de férias. Uma nova entrada na série, que muitos acreditam que será um novo Mario Kart 9 em vez de uma atualização iterativa como Mario Kart 8 Deluxe, apareceu no vídeo de anúncio do Switch 2.

Além disso, Nate the Hate especulou que um jogo Mario 3D poderia ser lançado durante a temporada de férias. Se correto, isso significa que Mario Kart seria o principal título original para o console no lançamento, e devemos esperar mais lançamentos de terceiros quando o console for lançado.

Qual é a diferença com seus novos controladores Joy-Con?

O Switch 2 é visivelmente maior que seu antecessor, assim como seus controladores Joy-Con. O vídeo de anúncio revelou uma série de detalhes sobre os novos Joy-Cons, incluindo uma nova maneira de conectar ao console, um controle analógico diferente e novos botões.

Antes do anúncio do console, foi amplamente divulgado que os Joy-Cons seriam acoplados magneticamente ao Switch. Ainda não está claro se este é o caso, mas o primeiro trailer destacou que eles não deslizariam mais pelas bordas do console, mas sim se encaixariam com uma nova porta localizada nas laterais.

O posicionamento dos botões permaneceu praticamente o mesmo, exceto por uma nova adição sem nome que fica abaixo do botão home. Ainda não se sabe o que isso faz. Caso contrário, o trailer se concentrou principalmente no pressionamento de botões e na torção do stick analógico, sugerindo que essas versões do Joy-Con serão mais táteis do que seu antecessor.

Quando será o próximo Nintendo Switch 2 Direct?

O Nintendo Switch 2 Direct está agendado para 2 de abril de 2025. Os espectadores devem esperar receber mais detalhes sobre o console e sua linha de jogos de lançamento nesta data.