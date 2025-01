Preço do balde de pipoca Dog Man da AMC e detalhes da data de lançamento

Curioso sobre a AMC homem cachorro Balde de pipoca? À medida que a comédia animada de super-heróis Dog Man se aproxima de sua estreia nos cinemas, os fãs estão ansiosos para saber se a AMC oferecerá baldes e copos de pipoca exclusivos. Dirigido por Peter Hastings, o filme é centrado em Knight e seu cachorro Greg, que passam por uma cirurgia transformadora após uma lesão que mudou sua vida, transformando-os em Dog Man, uma figura heróica. Com o surgimento de produtos colecionáveis ​​​​com temas de filmes, os fãs de Dog Man estão especialmente entusiasmados para adquirir o balde de pipoca Dog Man e o copo de bebida Dog Man de edição limitada.

Aqui estão detalhes sobre a disponibilidade e preço dos baldes e copos de pipoca.

Quando será lançado o Dog Man Popcorn Bucket and Cup da AMC?

Dog Man’s Popcorn Bucket and Cup estreará em 31 de janeiro nos cinemas AMC.

O teatro oferece um balde de pipoca único em forma de tigela de cachorro na cor azul, composto por imagens do elenco animado. Petey (dublado por Pete Davidson), Li’l Petey (Lucas Hopkins) e Dog Man (Peter Hastings) dão expressões heróicas no cubo. É uma tigela de 65 onças, que cabe facilmente pipoca de tamanho normal.

Além do balde, a AMC oferecerá um copo Dog Man com capacidade de 22 onças. A xícara apresenta imagens vibrantes de Dog Man e Petey, junto com o título do filme impresso na lateral. Cada caneca também vem com um topper com tema de personagem, aumentando seu apelo tanto para fãs quanto para colecionadores. Além dos baldes e copos de pipoca, os fãs também podem esperar a disponibilidade de brinquedos de pelúcia inspirados nos personagens do filme.

Quanto custa o balde de pipoca e copo de bebida AMC Dog Man?

Um balde de pipoca e um copo para beber estão disponíveis por US$ 24,99 mais impostos. No entanto, as pessoas também podem comprar os dois separadamente. O preço é o seguinte: $ 15,99 + impostos (composto por pipoca normal) e um copo de cobertura no valor de $ 11,99 + impostos.

Comparado a outros produtos cinematográficos, como os cubos Dune: Parte II e Godzilla x Kong, vendidos por US$ 26,99, esse combo oferece uma opção mais acessível para os fãs.

Pegue seus baldes e copos nos cinemas AMC mais próximos e assista Dog Man em 31 de janeiro.