Preço do MinyaKita cai para IDR 17 mil por litro

Jacarta, VIVA – O Ministro do Comércio, Budi Santoso, confirmou que atualmente o preço do óleo de cozinha embalado simples, também conhecido como Minyakita, caiu para IDR 17.000 por litro. Na verdade, Budi já havia dito que o preço do MinyaKita era de IDR 17.200 por litro no último Natal.

Na verdade, o Ministro do Comércio admitiu ter recebido informação sobre a descoberta de que o preço do MinyaKita era de IDR 15.500 por litro. E o maior preço de varejo (HET) definido é IDR 15.700 por litro.

“Agora (o preço do MinyaKita) caiu, a média (preço) é de IDR 17.000 por litro. Ontem quando eu estava em Surabaya, na verdade era IDR 15.500 por litro no mercado, o HET era IDR 15.700. o mercado Sedati em Surabaya”, disse Budi, sábado, 11 de janeiro de 2025.

O Ministério do Comércio se reuniu com distribuidores do MinyaKita para discutir as origens do aumento vertiginoso dos preços do MinyaKita. Algumas opiniões dizem que o aumento dos preços do MinyaKita se deveu ao facto de o aspecto da distribuição não ter corrido bem depois do Natal passado.

“Ontem houve a confirmação dos fornecedores de que o fornecimento estava de acordo com as normas, sim, dos produtores D1, D2”, disse o ministro do Comércio.

“Aí ontem, porque talvez fosse feriado, não foi bem distribuído. Porque alguns feriados eram até dia 6 (janeiro de 2025). Agora os preços começaram a normalizar”, afirmou.

 Ministro do Comércio (Mendag) Budi Santoso em West Bandung

Sabe-se que anteriormente o Ministro do Comércio, Budi, havia dito que se observava que o preço do MinyaKita estava ficando mais caro. O atual preço médio nacional do óleo de cozinha simples embalado é de IDR 17.000 por litro.

Porém, na verdade, no mercado o preço do MinyaKita chegou a atingir entre IDR 18.000 e IDR 19.000 por litro. Mesmo que o preço de varejo mais alto (HET) do MinyaKita definido pelo governo seja de apenas IDR 15.700 por litro.

O Ministro do Comércio, Budi, também disse que o atual aumento nos preços do MinyaKita se deve a problemas com atrasos na distribuição do fornecimento.

“Então há um atraso no fornecimento. Mas garantimos que os distribuidores realmente têm estoque, ainda tem muito, só está atrasado”, disse.