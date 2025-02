Preços de ouro de hoje em 10 de fevereiro de 2025: Produtos Globais Antam e Compacto

Yakarta, vivo – O preço do ouro produzido pela PT Aneka Albk TBK (ANTAM) não tem preço de RP 1.667.000 por grama no comércio atual. O preço aumentou em RP 5.000 em comparação com a negociação no fim de semana passado.

Citado da unidade de dados da unidade de processamento e purificação de Antam Mulia Mulia Mulia, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025, o preço da recompra ou recompra O ouro é estabelecido para RP 1.518.000 por grama. O preço também é RP.

O preço do ouro com base no tamanho, que é de cinco gramas, é vendido para RP. Em seguida, 100 gramas de ouro com um preço de RP 160,91 milhões, 250 gramas RP 402,01 milhões e 500 gramas de RP 803,82 milhões de ouro.

Além disso, pelo menor e maior tamanho de ouro, é vendido hoje, que possui 0,5 gramas com um preço de RP 883,5 mil e 1.000 gramas no valor de RP 1.607,6 bilhões.

Para levar em consideração, o preço de venda do Antam Golden não inclui impostos. De acordo com o PMK No. 34/PMK.10/2017, as transações de preços de venda estão sujeitas a descontos fiscais.

Barras de revestimento de ouro para PT Antam TBK com um valor nominal de mais de RP 10 milhões, sujeito a HP 22 de 1,5 % para os detentores de NPWP e 3 % para o NPWP. A PPH 22 para transações de recompra é deduzida diretamente do valor total.

Ouro global

Enquanto isso, o preço do ouro internacional disparou na abertura da negociação atual. Até alcançou o maior registro da sessão anterior.

Ao informar os tempos econômicos, os investidores desviam seus investimentos para o ativo seguro de refúgio. Incentivado pela política do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma nova taxa comercial preocupada com a Guerra do Comércio Mundial.

O preço do ouro no mercado spot internacional foi de 0,3 %, para US $ 2.868,66 por onça. Enquanto isso, os futuros de ouro dos EUA aumentaram 0,2 %, para US $ 2.894 por onça.