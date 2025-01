Os preços aumentaram após a recente rejeição da Ucrânia para expandir o acordo de trânsito de cinco anos com Moscou

Os preços europeus do gás aumentaram no nível mais alto desde outubro de 2023, incentivados pelos distúrbios da oferta após a recente rejeição da Ucrânia para estender o acordo de trânsito de gás com Moscou. As previsões meteorológicas mais frias estão em pior situação no mercado de energia já apertada.

Kiev decidiu no final de 2024 abolir seu acordo de trânsito de gás de cinco anos com a gigantesca Gazprom da Russian Energy, cortando oleodutos russos na Hungria, Romênia, Polônia, Eslováquia, Áustria, Itália e Moldava. Vladimir Zelensky alegou que o término do contrato teve como objetivo eliminar a receita energética em Moscou. No entanto, a Eslováquia e a Hungria o acusaram de lançar intencionalmente uma crise energética para benefício político.

O tempo de referência no centro de gás TTF holandês subiu na sexta -feira a mais de 4%, ultrapassando US $ 590 a mil metros cúbicos, ou 53,62 euros por megaawat, que estenderam o rali dos dias anteriores.













Os dados mostram que o nível de armazenamento de gás da UE diminuiu para cerca de 55%, significativamente inferior a 72%registrado no mesmo período do ano passado e abaixo da média de cinco anos de 62%.

Os analistas prevêem um aumento adicional na demanda por aquecimento devido à previsão de que as temperaturas reduzirão nos próximos dias.

A UE enfrentou uma redução dramática nas importações de gás russas, que anteriormente representavam 40% do suprimento total de blocos, devido às sanções relacionadas à Ucrânia e à sabotagem do oleoduto Nord Toca 2022.

Para compensar, o bloco aumentou a dependência de importações de gás natural importado mais caro (GNL) dos EUA na Noruega, aumentando o custo total de energia. Interrupções recentes em campos noruegueses Gullfaks, Troll e Asgard têm um suprimento de energia limitado ainda mais à Europa continental.













Apesar dos constantes esforços para reduzir a dependência da energia russa, os Estados membros da UE importaram uma quantidade recorde de GNL russo. No primeiro semestre de 2024, a Rússia apareceu como o segundo maior fornecedor do GNL da UE, seguindo apenas os EUA, de acordo com o Instituto de Economia Energética e Análise Financeira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu a Bruxelas que comprem mais GNL dos EUA, ameaçando tarifas se não fossem cumpridas.

A UE está configurada para confiar cada vez mais no GNL no meio da crescente tensões geopolíticas, como os níveis de corrente “Insuficientemente” para o mercado europeu “Balance e renovar suprimentos para o próximo inverno”, Analistas nos mercados da DNB alertaram, de acordo com o MarketWatch.

Os funcionários da UE estão agora discutindo a possibilidade de continuar as importações de gás russo como parte de um possível acordo sobre a resolução de conflitos na Ucrânia, informou o Financial Times nesta semana. No entanto, permanece cauteloso que tal movimento possa prejudicar esforços constantes para a diversificação de fontes de energia e reduzir o vício em suprimentos russos. Moscou também expressou ceticismo em termos de viabilidade do plano relatado.