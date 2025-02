‘Predator Sexual Capture’, entre as faixas ativistas femininas durante a ação na sessão de Agus Buntung

Morto, vivo – Várias ativistas do sexo feminino haviam realizado uma ação na sessão de monitoramento do caso de incapacidade de Iwas, também conhecido como AGUS no Tribunal Distrital de Mataram, na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Vários faixas eclodiram exigindo que os autores fossem julgados.

O julgamento de Agus Buntung foi realizado novamente na agenda do proprietário Casa de família Onde Agus trouxe a vítima e os companheiros de duas vítimas. O julgamento durou muito tempo, começando por volta das 09h30 do tempo da Indonésia Ocidental e terminou às 19h30 Wita à noite.

A demonstração de várias ativistas femininas foi realizada quando o julgamento de Agus estava sendo executado. Ativistas trazem banners de simpatia às vítimas de crimes sexuais. Os banners que dizem “Clamam o número de vítimas de predadores sexuais” para “capturar predadores sexuais”.

 Agus Buntung quando deixou a Câmara do Tribunal no Tribunal Distrital de Maram, quinta -feira, 16 de janeiro de 2025 (Satria) Foto: Viva.co.id/satria zulfikar (Mataram)

O Presidente do Fórum de Participação Pública para o bem -estar de mulheres e crianças (PUSPA) de representantes do NTB de violência sexual anti -sexual NTB, Madiana disse que a ação permaneceu uma forma de apoio às vítimas de crimes sexuais.

“Hoje nós, juntamente com os amigos da violência anti-sexual sexual do NTB, estamos presentes em cerca de 20 pessoas no tribunal para enfatizar que o caso de AGUS está relacionado à acusação de violência sexual, que atualmente é um crime extraordinário”, ele disse.

“Especialmente o impacto mais adverso na mentalidade das vítimas, para que elas não normalizem apenas porque o réu com deficiência é muito injusto para a vítima”, disse ele.

Além de fornecer apoio às vítimas, os ativistas também fornecem apoio às vítimas que atualmente são testemunhas no julgamento.

“Além de fornecer apoio às vítimas, a coalizão também pretende fornecer apoio e assistência aos participantes das vítimas que têm lutado para fornecer proteção às vítimas e testemunhas no julgamento hoje”, disse ele.

Diretor do Instituto de Mudança Social (inspiração) das mulheres, Nurjanaah disse que o movimento de solidariedade para fornecer total apoio às vítimas de predadores sexuais. O movimento levantou o lema #kami lutou com a vítima #cando um predador sexual, #apanapun poderia ser um agressor de predadores sexuais, independentemente da vulnerabilidade de alguém.

“O lema desse movimento quer transmitir uma mensagem ao público que não permite que as vítimas enfrentem essa situação de resistência, mas que alguém deve ser totalmente apoiado por qualquer pessoa”, disse ele.

“Esse movimento também quer enfatizar que os predadores sexuais não olham para a vulnerabilidade de alguém, alguém tem o potencial de se tornar um agressor”, disse ele.

O curso do julgamento

O julgamento foi de manhã ao meio -dia para ouvir o testemunho da testemunha do proprietário Casa de família Onde Agus trouxe suas vítimas e outras vítimas.

Em seguida, continue solicitando informações do assistente da vítima, Ade Latifa Fitri e Andre.

O advogado de Agus discutiu a capacidade dos dois como parceiro da vítima. Ade Latifa Fitri, é conhecido por ser um ativista que participou do treinamento de diretores para a inspiração da Nova Zelândia.

Enquanto Andre é um ativista que serviu na assistência legal de Kalabahu Ylbhi. Para que ambos sejam considerados apropriados como colegas de classe de vítimas de assédio sexual.

A agenda do julgamento na próxima semana ainda está na fase de ouvir declarações de testemunhas. Somente até nove testemunhas foram questionadas de 15 testemunhas apresentadas pelo promotor.

Depois de examinar a testemunha, os especialistas serão apresentados no julgamento. Em seguida, prossiga com os processos, Pledoi (Defesa de Agus) e a decisão do juiz.