Prefeito de Los Angeles, Bass, criticado por viagem à África durante incêndios florestais

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass (D), está sendo criticada por estar fora do país enquanto incêndios florestais devastam partes da cidade do sul da Califórnia.

Richard Grenell, conselheiro do presidente eleito Trump bainha rasgada por estar “na África enquanto nossa cidade está literalmente em chamas”. A RNC Research, uma conta X administrada pela equipe de Trump e pelo Comitê Nacional Republicano, também chamado ausência do prefeito.

O magnata da tecnologia Elon Musk amontoadochamando Bass de “absolutamente incompetente”, e Rick Caruso, um incorporador imobiliário que está concorrendo à prefeitura em 2022 como democrata, chamado em uma estação de televisão local, notando a ausência de Bass e dizendo que a cidade parecia um “país do terceiro mundo”.

O baixo foi supostamente voltando para Los Angeles na quarta-feira depois uma viagem para fora do país. ela era parte de uma delegação americana a Acra para a posse do Presidente do Gana, John Mahama, bem como um encontro com Naana Jane Opoku-Agyemang, que está a fazer história como Presidente do Gana. primeiro vice-presidente.

The Hill entrou em contato com o gabinete do prefeito para comentar.

Baixo declarou estado de emergência local em Los Angeles na terça-feira, prometendo que a cidade está “trabalhando AGRESSIVAMENTE” para enfrentar os incêndios, e compartilhou uma série de atualizações sobre os incêndios e a resposta a X. Mas isso não impediu os críticos de criticar sua ausência.

Vários incêndios estão ocorrendo em Los Angeles e nos arredores, forçando evacuações, interrompendo viagens e destruindo casas. O chefe dos bombeiros de Los Angeles relatou as duas primeiras mortes nos incêndios florestais na manhã de quarta-feira. O incêndio florestal em Pacific Palisades, que começou na terça-feira como um incêndio florestal, cresceu para quase 3.000 acres.

O presidente Biden disse na terça-feira que estava sendo “frequentemente informado” sobre os incêndios florestais de Los Angeles.

“Minha equipe e eu estamos em contato com autoridades estaduais e locais e ofereci toda a assistência federal necessária para ajudar a extinguir o terrível incêndio em Pacific Palisades”, disse Biden.

“Minha administração fará todo o possível para apoiar a resposta. “Peço aos residentes de Pacific Palisades e arredores de Los Angeles que permaneçam vigilantes e ouçam as autoridades locais.”

