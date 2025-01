Prefeitura renovada de Kozhikode provavelmente será inaugurada no final de janeiro

A Câmara Municipal de Kozhikode, que esteve fechada nos últimos quatro meses para reformas, deverá reabrir no final de janeiro. O presidente do Comitê Permanente de Obras Públicas, PC Rajan, disse que a reforma está quase concluída e apenas algumas instalações elétricas permanecem.

A Câmara Municipal, centro nevrálgico cultural da cidade, foi encerrada no dia 17 de setembro de 2024. A falta de locais para reuniões públicas, visto que o Salão Centenário de Tagore também estava em reforma, gerou um rebuliço cultural na comunidade. Vários protestos foram realizados exigindo que a Corporação agilizasse a reabertura da Prefeitura ou fornecesse medidas alternativas. Posteriormente, foi instalada uma instalação temporária nas dependências do Salão Centenário Tagore.

Os protestos também funcionaram como catalisadores, acelerando as obras de renovação, que não tinham sido concluídas nos três meses previstos. No entanto, a Corporação realizou a reforma tão necessária, dado o mau estado do palco, cortinas e sistema elétrico do edifício.

As obras de renovação incluíram a troca de cortinas gastas e empoeiradas, algumas eletrificações e acessórios, pintura de todo o edifício e principalmente troca das cadeiras de plástico.

“Sempre houve reclamação de que o palco não era visível para as pessoas nas últimas filas. Embora elevar o piso seja a melhor opção, não se adequa ao edifício. Portanto, as cadeiras estão sendo levantadas um pouco”, disse Rajan. As cadeiras antigas foram substituídas por novas.

A reforma está sendo realizada a um custo de ₹ 30 lakhs. A Corporação também pretende digitalizar as fotografias de lideranças socioculturais que adornam as paredes da Prefeitura, pois não há espaço para mais.