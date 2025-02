Premiere Kunti Crianças em Kuala Lumpur, público entusiasmado

Kuala Lumpur, Viva – O ator e produtor Gandhi Fernando participou de seu último evento de estreia do filme, o filho de Kunti, que ocorreu nos cinemas da TGV KLCC, Kuala Lumpur. Este filme de terror ambientado na década de 1990 é o resultado da cooperação entre as imagens dos criadores, a produção de Drias, os fãs de entretenimento, o entretenimento do filme Horizon e Nuon, com a St Media como distribuidor na Malásia.

Leia também: O filme que uma proposta de negócios começou a entrar na tela nos cinemas, a versão de Drakor realmente atirou!

Nesta ocasião, Gandhi expressou seu orgulho na conquista dos filhos de Kunti em Cingapura, e Bangladesh continuará em março a abril de 2025, seguido por Turquia, que exibirá este filme em junho de 2025. Mova -se ainda mais.

“Ver o entusiasmo dos espectadores da Malásia em relação ao filme Kunti Children é realmente uma experiência extraordinária. Queremos trazer horror que não apenas assusta, mas também tem a profundidade da história e das emoções”, disse Gandhi Fernando em uma entrevista mais tarde do evento. .

Leia também: Respostas das casas de produção, após o filme, uma proposta de negócios é silenciosa

https://www.youtube.com/watch?v=nqw-6ahJ5O4

O diretor e produtor de Drias de Bambang também participou da gala de estreia, bem como o ator principal deste filme, incluindo Nita Gunawan, Wavi Zihan, Gisellma Signansyah, Selvi Kitty e Iwa K.

Leia também: Dinda Hauw até que ele abalou a cena de Lakoni com Rey Mbayang, por quê?

O filme Kunti Anak Kunti conta à viagem de um estudante órfão Pesantren chamado Sarah (interpretado por Gisellma Signansyah), que retornou ao seu povo de nascimento, Wonenggal, para descobrir o mistério de sua família. No entanto, sua chegada realmente desencadeou uma série de eventos de terror relacionados à lenda de Kuntilaanak. Acredita -se que a figura fantasma seja a encarnação de sua mãe, que morreu enquanto dava à luz gêmeos em uma tragédia que ocorreu uma dúzia de anos antes na vila.

 Premiere de gala Kunti Film Children’s

Com uma duração de 94 minutos, este filme combina elementos de tensão psicológica e sobrenatural, apoiados pelo último áudio Dolby Atmos para melhorar a experiência cinematográfica do público.

Depois de comemorar uma gala de estreia em Kuala Lumpur, um evento semelhante também ocorrerá em Yakarta em 11 de fevereiro de 2025 e Surabaya em 18 de fevereiro de 2025.