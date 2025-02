Prêmios Sag: Harrison Ford interrompe a abertura de Jessica Williams, torna -se um meme

Harrison Ford Tornou -se um clímax inesperado no Case Awards 2025criando um momento viral durante Jessica Williams‘Segmento de abertura. Enquanto Williams conversava, as brincadeiras do lado de fora da câmera Ford rapidamente chamaram sua atenção. Isso levou a reações hilárias de muitas em redes sociais. A troca inesperada se tornou um dos aspectos mais proeminentes da noite mais memorável.

Como Harrison Ford se tornou um meme no SAG Awards

Harrison Ford foi encontrado no centro de um momento viral inesperado durante o 2025 SAG Awards. Enquanto a estrela principal Jessica Williams subiu ao palco para o segmento tradicional “Eu sou ator”, Ford, sentado atrás dela, coincidentemente alcançou uma mordida de comida.

Na época em que a câmera o pegou no meio da espada, ele duvidava e aparentemente percebeu que estava na tela. Williams notou o erro e riu. Ela exclamou: “Eu disse a ela para virar! Não olhe! “A troca lúdica se espalhou rapidamente nas redes sociais, com os fãs transformando a reação sincera de Ford em um meme (através de Parada).

O momento alegre continuou quando Ford e Williams se batem de brincadeira após o discurso. No início da noite, a Ford já se divertiu nos participantes ao se esconder atrás de uma cortina azul no tapete vermelho. Um usuário escreveu em desconhecido (Anteriormente, Twitter), “Este momento entre Jessica Williams e Harrison Ford é o melhor #SAGOWARDONNETFLIX”.

A Ford foi indicada para uma excelente performance por um ator masculino em uma série de comédia para redução, juntamente com Jeremy Allen White (The Bear), Ted Danson (um homem dentro), Adam Brody (ninguém quer isso) e Martin Short (apenas assassinatos no prédio), que finalmente venceu.

Organizado por Kristen Bell, o 2025 SAG Awards foi transmitido ao vivo na Netflix. O evento continuou sua tradição de honrar as melhores performances de Hollywood. No entanto, o acidente de lanche da Ford roubou o programa e se tornou um de seus aspectos mais comentados.