Preparação do Chefe da Polícia Nacional para a Segurança de Lebaran Mudik 2025

Yakarta, Viva – O chefe geral da Polícia Nacional, Listyo Sigit Pabowo, disse que seu partido imediatamente realizou uma reunião para discutir a preparação para a segurança do fluxo de retorno para Lebaran em 2025.

Sigit disse que o chefe do Corpo de Trânsito (Kakorlandas) da Polícia Nacional, o inspetor -geral AGUS SURYONUGROHO, realizou uma pesquisa de campo como uma das primeiras etapas a se preparar para a segurança para o regresso a casa de Lebaran.

“Kakorlandas conduziu uma pesquisa ontem”, disse Sigit na sede da polícia nacional, South Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

 Chefe Geral da Polícia Nacional Listyo Sigit Pabowo (atacante direito) na sede da polícia nacional, South Yakarta (fonte: especial)

Sigit continuou, seu partido imediatamente realizou uma reunião de coordenação especial para discutir a estratégia de garantir o fluxo de boas -vindas deste ano.

“O próximo estágio é se preparar para proteger o fluxo de boas -vindas. Mais tarde, haverá uma reunião separada”, disse ele.

Anteriormente, o inspetor da polícia geral AGUS Sureyonugoho, juntamente com o vice -ministro dos Transportes, Agentana revisou o Terminal de Pulo Gebang, East Yakarta. A revisão tem como objetivo garantir a preparação do transporte público em condições ideais antes do baile de Lebaran.

Na atividade que ocorreu na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025, várias autoridades também estavam presentes, incluindo o presidente da Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, diretora de trânsito da polícia de Jaya Metro, Kombes Latif Usman, além de outras faixas relacionadas.

Esta atividade faz parte da operação de segurança de 2025 que permaneceu à frente da operação de Rhombus para garantir o fluxo suave de volta para casa e o retorno do Eid.

Além de revisar a preparação da frota de ônibus, o inspetor -geral AGUS, juntamente com o vice -ministro Suntana e sua comitiva, também verificaram o posto de saúde e monitorar a implementação de testes de urina para o motorista do ônibus. Eles também se certificaram de que a implementação do barramento de verificação da rampa do lado de fora, de acordo com os procedimentos.

“Dentro da estrutura da verificação da rampa, colaboramos com várias peças. Atualmente, a Polícia Nacional da Indonésia em toda a região está realizando operações de segurança no trânsito”, disse Agus.

Com essas várias etapas antecipadas, a polícia nacional espera que o fluxo de volta para casa 2025 funcione sem problemas e com segurança para a comunidade.