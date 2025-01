Preparação para dirigir no estilo Zodíaco, qual é você?

Jacarta, VIVA – Quando se trata de viajar, cada um tem uma maneira única de preparar as coisas. Dependendo do zodíaco, existem certos hábitos que se destacam.

Vamos lá, verifique se o seu estilo de preparação combina com o zodíaco a seguir, citado por VIVA Otomotif do Instagram @official.jasamarga, sábado, 11 de janeiro de 2025.

1. Si Nyaman (Peixes, Câncer, Libra, Gêmeos)

Estes quatro signos do zodíaco são os companheiros de viagem mais confortáveis. Garantem sempre a disponibilidade de água potável, lanches preferidos e medicamentos simples para o conforto de todos os passageiros.

Para eles, uma viagem agradável não se trata apenas do estado do veículo, mas também de garantir que todos se sintam seguros e relaxados durante a viagem.

2. O Aventureiro (Áries, Leão, Touro, Sagitário)

Se você viajar com este grupo do zodíaco, os preparativos serão ainda mais emocionantes! Eles são conhecidos por priorizar a manutenção de seus veículos nas melhores condições. Além disso, já possuem uma lista de destinos culinários ou turísticos que devem ser visitados.

Este verdadeiro aventureiro também é muito obediente aos sinais de trânsito. No entanto, eles não hesitam em repreender os usuários das estradas que atrapalham o fluxo do tráfego, como os “porcos de trânsito”.

3. Se perfeição (Virgem, Capricórnio, Escorpião, Aquário)

Para estes quatro signos do zodíaco, os preparativos da viagem devem ser muito detalhados. Desde a verificação da pressão do ar, combustível, equilíbrio do pedágio eletrônico até ferramentas de emergência – tudo é verificado mais de uma vez!

O cumprimento dos sinais de trânsito e do planeamento de rotas também é uma prioridade máxima. Com esse estilo, a viagem tem garantia de segurança até chegar ao destino.

Então, você é um signo descontraído do zodíaco como o Confortável, entusiasmado como o Aventureiro ou detalhista como o Perfeccionista? Seja qual for o seu signo do zodíaco, o importante é priorizar a segurança e o conforto durante a viagem.