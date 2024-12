Preparar! Carros elétricos XPENG G6 e X9 viajarão pela Indonésia

Jacarta, VIVA – Erajaya Active Lifestyle ou ERAL está expandindo seus negócios para a indústria de veículos elétricos. Depois de ter sucesso no setor de varejo de tecnologia, foram oficialmente nomeados como único agente da marca XPENG na Indonésia.

Leia também: Os novos carros da Honda serão mais sofisticados

Este carro elétrico de uma montadora chinesa certamente estará disponível na Indonésia. Esta nomeação foi marcada pela assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o CEO da ERAL, Djohan Sutanto, e o Chefe da Divisão Internacional de Vendas e Serviços da XPENG, Alex Tang.

O Diretor Geral da ERAL, Djohan Sutanto, disse que esta nomeação foi um momento importante. Ele afirma que seu partido está disposto a vender carros começando pela construção de uma rede sólida.

Leia também: Xiaomi SU7 está vendendo como bolos quentes



“Com a nossa forte rede e experiência no setor de varejo, estamos prontos para apoiar o XPENG desde a importação, montagem até o serviço pós-venda”, disse Djohan em comunicado recebido pela VIVA em Jacarta, terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Leia também: Caótico! Durante a época de Natal, muitos SPKLUs são usados ​​como estacionamentos.

Ele disse que viu uma grande oportunidade no mercado de veículos elétricos da Indonésia. Com o objetivo do governo de atingir 2 milhões de carros elétricos até 2030, este passo é considerado estratégico para apoiar o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos no país.

Na mesma ocasião, o chefe da divisão de vendas e serviços internacionais da XPENG, Alex Tang, admitiu que estava entusiasmado em trazer seu carro para a Indonésia.

“Com tecnologia de inteligência artificial e design superior, queremos proporcionar uma experiência de condução mais segura, mais inteligente e mais ecológica”, disse ele.

Como primeiro passo, disse ele, a XPENG lançará dois modelos de topo, nomeadamente o XPENG G6 e o ​​XPENG X9.

O Xpeng G6 é conhecido por ser um SUV cupê elétrico com tecnologia de superalimentação de 800 volts, longo alcance e sistema operacional baseado em inteligência artificial. Enquanto isso, o

“A XPENG está empenhada em estabelecer um novo padrão para veículos eléctricos na Indonésia, oferecendo soluções de mobilidade inovadoras e amigas do ambiente para o futuro”, disse ele.