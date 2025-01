Prepare-se para uma luta se Trump tentar eliminar o Departamento de Educação

Eliminar o Departamento de Educação tem sido um sonho republicano desde que o presidente Ronald Reagan expressou quase o mesmo desejo. meio século atráslogo após sua criação durante a presidência de Jimmy Carter.

Mas mesmo Reagan, que chamou o departamento de “besteira burocrática”, tive que voltar quando percebeu que não havia apoio suficiente no Congresso para “abolir” o departamento, nem mesmo entre os republicanos. O presidente eleito, Donald Trump, que repetidamente prometido feche o departamento, você provavelmente aprenderá a mesma lição.

Embora a maioria dos americanos tenha pouca ideia do que o Departamento de Educação faz, há muitas razões pelas quais ele resistiu a décadas de ataques republicanos.

A razão mais óbvia é que muitos legisladores republicanos apoiam os principais programas administrados pelo departamento. Um dos maiores, Programa Título I de US$ 18 bilhõesdireciona fundos para escolas com grande número de matrículas de baixa renda. Uma grande parte desses fundos vai para escolas nos estados vermelhos, especialmente nas áreas rurais.

Outro grande gasto é o aproximadamente US$ 14 bilhões em subsídios a estados para programas de educação especial que atendem 7,5 milhões de estudantes. A educação especial tem sido um problema com apoio bipartidário. Obviamente, as crianças com deficiência também vivem em áreas pró-Trump e os seus pais são muitas vezes bem organizados e eficazes na defesa dos seus direitos. Os pais não só querem que estes programas sejam adequadamente financiados, mas também contam com o departamento para proteger os direitos dos seus filhos.

Os programas relacionados com a acessibilidade da faculdade também contam com apoio substancial do Partido Republicano. Embora haja divergências sobre até que ponto os benefícios deveriam ser generosos, cortar os benefícios populares Programa Pell Grant de US$ 24 bilhões poderia gerar uma feroz resistência bipartidária. Transferir a supervisão do departamento de 2 biliões de dólares em empréstimos estudantis para bancos privados que provavelmente aumentarão as taxas de juro também seria considerado altamente problemático.

Ninguém gosta de defender uma burocracia governamental, mas há pouca expectativa – mesmo entre os seus fervorosos defensores – de que o encerramento do Departamento de Educação pouparia dinheiro público. Os autores do Projeto 2025 da Heritage Foundation não pediram a abolição dos principais programas do departamento. Por outro lado, conforme especificado no Projeto 2025 em grande detalheseriam transferidos para outros departamentos, como Tesouro, Trabalho, Justiça e Saúde e Serviços Humanos. O documento não explica adequadamente como tal reorganização pouparia o dinheiro dos contribuintes.

Isto levanta a questão: se o encerramento do departamento não produziria nenhuma poupança (ou nenhuma poupança suficientemente significativa para justificar a agitação, a resistência e o caos que a transferência destes programas para outras partes da burocracia federal poderia criar), porquê fazê-lo?

Os ideólogos por trás da proposta provavelmente proporão o fechamento do departamento apenas para que Trump possa cumprir a sua promessa. No entanto, É pouco provável que a legislação necessária seja aprovada num Senado, onde seria necessária uma maioria de 60 votos, ou na Câmara, onde apenas um punhado de votos do Partido Republicano bloquearia tal medida.

Ironicamente, a principal razão pela qual o departamento provavelmente permanecerá aberto é que poderia ser útil para Trump e para os legisladores republicanos na implementação de suas agenda educacional de longo alcanceque é em grande parte composto por elementos retirados das “guerras culturais” envolvendo distritos escolares e campi universitários. Estas incluem “desfinanciar” escolas que afirmam ensinar teoria racial crítica, proibir raparigas transgénero de praticar desportos femininos e abolir programas de diversidade, equidade e inclusão em campi universitários. Todas estas reformas seriam mais difíceis de realizar sem uma autoridade educativa centralizada.

o departamento Escritório de Direitos Civis será especialmente importante implementá-los. O escritório é responsável por investigar reclamações de discriminação tanto em instituições de ensino fundamental e médio quanto em instituições de ensino superior, incluindo aquelas com base em raça, sexo e deficiência. Mas essas leis estão abertas à interpretação e podem ser utilizadas tanto por Democratas como por Republicanos para promover agendas muitas vezes contraditórias.

Mais importante ainda, o gabinete exerce um grande poder: pode ameaçar escolas ou universidades com a perda de financiamento federal tanto para investigação como para ajuda estudantil.

Um fator desconhecido é Linda McMahon, cofundadora com o marido da World Wrestling Entertainment e indicada por Trump para chefiar o departamento. McMahon tem pouca experiência em educação, exceto um ano sem controvérsias no Conselho Estadual de Educação de Connecticut. Ele é indiscutivelmente uma das escolhas do Gabinete Trump menos motivadas ideologicamente. No entanto, ela é a fundadora e presidente do conselho de administração da influente Instituto América First Policy, que publicou um detalhado agenda política educacional o que, nomeadamente, não exige o desmantelamento do departamento.

O que se perde nestes debates é que os pais geralmente apoiam as escolas públicas que os seus filhos frequentam, apesar das falhas e desafios dessas escolas. É revelador que em novembro dois estados vermelhos… Nebrasca e Kentucky – rejeitaram iniciativas de vouchers, como já aconteceu antes em estados como Arizona.

Portanto, se McMahon e Trump tentarem fechar o Departamento de Educação, ficarão surpresos ao descobrir que grande parte da resistência virá dos republicanos nas comunidades locais, que continuam a apoiar muitos dos seus programas.

Isso poderia colocar McMahon no meio de uma luta que lembra as lutas que ele sem dúvida gostava de assistir no ringue de luta livre, mas que provavelmente gostaria de evitar mesmo nos corredores cada vez mais barulhentos de Washington.

Pedro Noguera é reitor da Escola de Educação USC Rossier e apresentador do Patrimônio Espumanteum podcast focado em estratégias para ajudar todos os alunos a terem sucesso. Louis Freedberg, ex-CEO da EdSource, é o produtor executivo do podcast.

