Um grupo de líderes europeus irá para Londres no domingo para encontrar um colega britânico em relação ao desenvolvimento de planos de defesa conjuntos. Anunciado Primeiro -ministro polonês Donald Tusk Depois de um bilateral com O presidente do Conselho Europeu Antonio Costa. “Estou convencido de que a União Europeia estará realmente associada à Ucrânia. E que 6 de março fortalecerá a Ucrânia para a defesa contra a Rússia e a enfraquecerá”, acrescentou Tusk. “O fato de alguns na Europa finalmente estarem começando a falar cada vez mais ousadamente do que o uso de bens russos congelados de uma maneira ou de outra mostra que essa segurança se torna uma prioridade real para toda a União Europeia, incluindo custos de segurança”, disse Tusk. O primeiro -ministro polonês acrescentou: “A votação da ONU mostrou que a Europa é praticamente, com uma única exceção, United, e não é surpreendente no que diz respeito à Ucrânia”.

Existe uma possibilidade “enorme” de cooperação entre Washington e Moscou para a mineração de países raros, porque os EUA precisam e a Rússia tem o suficiente. O Porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskovcitado por interfax.

No entanto, Peskov explicou que qualquer acordo econômico com os EUA só seria possível após o acordo de encerrar o conflito ucraniano. “Outra coisa sobre a reunião – disse o porta -voz – é a regulamentação da crise ucraniana. E então, especialmente porque os americanos discutiram isso, será hora de considerar possíveis projetos para comércio, economia e cooperação em investimento.

Peskov apreciou a “posição muito mais equilibrada” capturada pelos Estados Unidos na ONU, o que realmente ajuda a resolver o conflito em torno da Ucrânia “e acrescentou que” talvez com base nos resultados dos contatos entre europeus e americanos “Europa” seja também de alguma forma atraindo um equilíbrio maior “.

Il Britannico Keir Starmer Ele pretende levantar quinta -feira em Washington com o presidente dos EUA Donald Trump O tema da unidade entre os Aliados na documentação ucraniana e a necessidade de enfrentar as “ameaças” que a Rússia continua representando por “força” da “força” das posições “: alcançar” paz na Ucrânia “. Starmer falou sobre isso no Parlamento anunciando a revisão dos gastos com defesa. O primeiro -ministro reiterou então que considerava a OTAN “pilares”, como a segurança na Europa, e não queria escolher entre uma aliança vital com os EUA e, portanto, com aliados europeus.

As ameaças que engrossam na Europa “caem historicamente em nossos ombros”. O primeiro -ministro Keir Starmer disse isso na câmara municipal, estabelecendo novas linhas para a defesa de três anos “de uma invasão covarde russa da Ucrânia” e anunciando um aumento nos gastos com defesa para 2,5% “desde 2027” e aumento subsequente. Os custos destinados a tocar em 2,6% adicionando alocações adicionais à inteligência. A Starmer introduziu a meta de 3% na próxima legislatura (após 2029) e também incentivou os aliados europeus da OTAN a fazê -lo.

Costa: “Amanhã Videocall de 27 UE, Macron nos atualiza”



“Para preparar o extraordinário Conselho Europeu de 6 de março, organizo membros de videoconferência do Conselho Europeu”. O Presidente do Conselho Europeu Antonio Costa anuncia isso em X. Por ocasião de “Ouvimos a descrição do Presidente Emmanuel Macron em sua recente visita a Washington DC”, acrescenta.

