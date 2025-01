Presidente colombiano aumenta tarifas de importação de produtos dos EUA após ordem de Trump

O presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenou no domingo um aumento nas tarifas de importação de produtos dos EUA em retaliação às tarifas e sanções do presidente Trump.

Peter, Em postagem na plataforma social xdisse que ordenou ao “Ministro do Comércio Exterior que aumentasse as tarifas de importação dos EUA em 25%”.

“Os produtos americanos cujo preço aumentará na economia nacional devem ser substituídos pela produção interna, e o governo ajudará nesse sentido”, continuava o post.

No domingo anterior, o presidente Trump impôs à Colômbia tarifas de 25 por cento sobre todas as mercadorias que entram nos EUA e emitiu uma proibição de viagens e revogações imediatas de vistos para “funcionários do governo e todos os aliados e seguidores”, entre outras medidas, depois que o país sul-americano rejeitou. dois aviões transportando migrantes.

“Fui informado que dois voos de repatriação dos Estados Unidos, com um grande número de criminosos ilegais, não foram autorizados a pousar na Colômbia. Esta ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é muito impopular entre os seus pessoas”, disse Trump em um post no Truth Social.

Trump acrescentou que a “negação destes voos por parte do presidente colombiano colocou em perigo a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos” e que “instruiu a minha administração a tomar as seguintes medidas retaliatórias urgentes e decisivas”.

Na manhã de domingo, Petro disse que negará a entrada em voos de deportação dos Estados Unidos à medida que os planos de imigração de Trump começarem.

“Os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos”, Petro Publicado no domingo em x. “Nego a entrada de aviões norte-americanos que transportam migrantes colombianos ao nosso território”.

O país sul-americano enviará seu avião presidencial a Honduras para resgatar colombianos depois que o país se recusou a aceitar voos de deportação de migrantes dos Estados Unidos, disse Petro no domingo.

“Esta medida responde ao compromisso do governo de garantir condições dignas. De forma alguma foram colombianos, como patriotas e sujeitos de direitos, foram ou serão banidos do território colombiano”, continua o comunicado.

Secretário de Estado recentemente confirmado, Marco Rubio disse em um comunicado que Petro havia autorizado os dois voos, mas cancelou a autorização quando os aviões estavam no ar.

“Como demonstram as ações de hoje, somos inabaláveis ​​no nosso compromisso de acabar com a imigração ilegal e de reforçar a segurança das fronteiras da América”, disse Rubio.

Petro respondeu a Rubio em uma postagem dizendo que nunca permitiria que colombianos fossem algemados em voos.

“Marco, se os funcionários do Itamaraty permitissem, você nunca estaria sob minha liderança… Sou um homem de liberdade, não de correntes”, disse ele.

Presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), em uma barraca de domingo à tarde às xEle disse que a Colômbia e todas as nações “deveriam ser notificadas”.

“O Congresso está totalmente preparado para aprovar sanções e outras medidas contra aqueles que não cooperarem totalmente ou não seguirem os requisitos para aceitar os seus cidadãos que estão ilegalmente nos Estados Unidos”, disse Johnson.

Fonte