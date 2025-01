Presidente da Colômbia diz que bloqueará voos de deportação

O presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que proibirá a entrada de aviões dos EUA que transportam migrantes deportados. Os EUA têm detido migrantes criminosos e deportado-os desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo.

“Os EUA não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos” Petro escreveu no X no domingo. “Vou proibir a entrada de aviões americanos que transportam migrantes colombianos em nosso território”, ele continuou acrescentando que “Os Estados Unidos devem estabelecer um protocolo para o tratamento digno dos migrantes antes de serem admitidos”.

Não está claro quantos colombianos estão atualmente sob custódia dos EUA aguardando deportação.

Agentes de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) têm realizado operações diárias em todo o país desde que Trump assumiu o cargo na segunda-feira, com 421 pessoas detidas para remoção somente no sábado, disse a agência. As cidades visadas incluem Boston, Nova York, Newark e São Francisco, e agentes focados em prender imigrantes que cometeram crimes subsequentes após entrarem ilegalmente nos EUA, disse o ICE.













Em comunicado na quinta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse o mesmo “os voos de deportação começaram.” Dois aviões militares transportaram 160 pessoas para a Guatemala naquele dia, enquanto mais três voos para a Guatemala e quatro voos para o México decolaram na sexta-feira.

Relatos da mídia sugeriram inicialmente que o México se recusou a aceitar os voos, mas a Casa Branca disse que era porque “questão administrativa” foi rapidamente resolvido.

Estima-se que entre 11 e 35 milhões de imigrantes ilegais vivam nos EUA. Trump prometeu na campanha eleitoral que, se eleito, reduziria esse número liderando “a maior operação de deportação da história americana.”

Embora todos os imigrantes ilegais cometam um crime assim que entram ilegalmente nos EUA, tanto Trump como o seu czar da fronteira, Tom Homan, disseram que a operação se concentrará inicialmente naqueles que acumularam antecedentes criminais dentro do país depois de entrarem no país.

“Estamos eliminando criminosos graves e maus”, Trump disse a repórteres na Carolina do Norte na sexta-feira. “Estes são assassinos. Estas são pessoas que eram tão ruins quanto qualquer outra que você já viu. Vamos tirá-los primeiro.”