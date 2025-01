Presidente da Geórgia revoga proibição de senador estadual após prisão

O presidente republicano da Câmara da Geórgia, Jon Burns, suspendeu a proibição de um senador estadual depois que ele foi preso na quinta-feira por tentar entrar na Câmara da Câmara e ouvir o discurso estadual do governador Brian Kemp.

“Embora as ações do senador tenham sido desprezíveis e prejudiciais para todos que conheciam, respeitavam e amavam o ex-presidente David Ralston, sabemos que a primeira prioridade do presidente Ralston sempre foi servir o povo do nosso grande estado, e ele não gostaria que um trabalho importante fosse concluído . ser prejudicado”, disse Burns em um comunicado, de acordo com vários Partidas.

O senador do estado da Geórgia Colton Moore (R) foi preso na quinta-feira por tentar entrar na câmara da Câmara de onde estava. proibido no ano passado por Burns por zombar do falecido ex-presidente da Geórgia, David Ralston, que estava sendo homenageado na época.

“Por esta razão, a família Ralston expressou à sua família aqui na Câmara que deseja que a nossa Câmara retome os negócios normalmente – com todos os membros da Assembleia Geral presentes – para qualquer futura sessão conjunta com ou sem o pedido de desculpas que eles e o House merece”, disse Burns na sexta-feira.

Na quinta-feira, Moore tentou entrar na câmara para ouvir Kemp falar aos legisladores. A equipe o impediu de entrar e o jogou no chão. Moore acabou sendo preso pela polícia estadual e autuado na prisão do condado de Fulton sob a acusação de contravenção, informou a Associated Press.

“Como pode um advogado do presidente da Câmara fazer um movimento de luta livre, jogar o senador no chão e prender o senador com 18 policiais estaduais parados ali?” Moore disse aos repórteres na sexta-feira, de acordo com a AP. “Essa é uma crise constitucional. “Isso é tirania.”

Moore, que criticou os legisladores republicanos na Geórgia por não apoiarem suficientemente o presidente eleito Trump, foi suspenso da bancada republicana em 2023 por convocar uma sessão especial para investigar o procurador distrital Fani Willis, que acusou o presidente eleito pela sua alegada tentativa de derrubar o Eleições de 2020.

Willis foi desqualificada do caso por causa de seu relacionamento com um promotor importante.

Moore, um senador do noroeste da Geórgia, disse que foi libertado da prisão na quinta-feira, acrescentando que estava recebendo tratamento no Emory University Midtown Hospital, em Atlanta, por causa de seus ferimentos.

