Presidente do Caucus alinhado a Pence: os republicanos não se alinharão atrás de Trump para sempre

Presidente do Caucus alinhado a Pence: os republicanos não se alinharão atrás...

O presidente de um grupo de defesa fundado pelo ex-vice-presidente Mike Pence elogiou a vitória do presidente Trump nas eleições de 2024 em uma nova entrevista, mas argumentou que os republicanos não se alinharão para sempre atrás do comandante-em-chefe.

O presidente do Advancing American Freedom (AAF), Tim Chapman, afirmou que Trump está atualmente “no auge de sua influência e poder” dentro do Partido Republicano e que será mais difícil descobrir a dissidência durante os estágios iniciais de sua segunda administração.

Mas, disse ele, esse pode não ser um “ambiente permanente”, já que várias facções fazem parte da coligação que o presidente forjou durante a sua recente Sala Oval.

“Isto não é como uma caminhada de bolo. A administração tem enormes desafios pela frente e penso, para seu crédito, que eles construíram uma coligação muito grande, mas dentro dessa coligação existem elementos muito diversos. Você simplesmente começa a pensar nos problemas que eles enfrentarão”, disse Chapman em seu entrevista com o Washington Post que foi publicado na manhã de sexta-feira.

“Ao sair do portão, eles enfrentarão problemas com alguns de seus indicados, já que o indicado ao HHS é um defensor vitalício do aborto pró-escolha”, acrescentou, referindo-se à posição de Robert F. Kennedy Jr..

Trump nomeou Kennedy para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).

“Eles estão criando tensão dentro de sua própria coalizão. … Eles já criaram uma tensão em sua coalizão, mesmo antes da posse, com a luta pelo visto H-1B”, disse Chapman, mencionando a tensão entre os republicanos de linha dura e os bilionários da tecnologia de direita sobre a imigração.

A AAF já discordou publicamente de algumas das posições políticas e nomeações de Trump nas últimas semanas. O grupo tem discordo com o discurso do governo sobre a imposição de tarifas aos aliados e mostra apoiar para banir o Tiktok. O grupo conservador também lançou uma campanha publicitária de seis dígitos na quarta-feira, opondo-se à nomeação de Kennedy para o HHS, informou o The Hill.

“Eles têm elementos de sua coalizão que os apoiam muito, como se você olhasse para o House Freedom Caucus. Acho que o House Freedom Caucus quer apoiar o presidente Trump, mas penso que há elementos do House Freedom Caucus que estão absolutamente empenhados em usar todos os pontos de influência nos próximos dois anos para pressionar a questão dos gastos federais”. Chapman disse durante a entrevista: “E como eles navegam é algo que precisa ser determinado”.

Chapman argumentou que os grupos de defesa conservadores, que ele disse servirem como parceiros de “responsabilidade saudável”, melhoraram o partido, embora ele tenha dito que algumas dessas organizações agora só aceitam diretrizes dos líderes partidários.

“E acho que o que você vê acontecendo agora, isso é um pouco preocupante, é que cada vez mais grupos conservadores apenas seguem as dicas da liderança do partido”, disse ele. “Se é isso que eles vão fazer, eu realmente questiono por que os grupos existem. Para nós, queremos resistir a isso.”

