Presidente do DPD sugere que o governo forneça oportunidade para financiar o programa MBG através do Zakat

Jacarta – O Presidente do DPD RI, Sultan B. Najamudin, propôs que o Governo abrisse oportunidades para financiar o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) através de zakat, infaq e esmolas. A razão, disse Sultan, é que o ADN da sociedade indonésia tem a natureza da cooperação mútua.

“Vejo que existe ADN no nosso país, o ADN do povo indonésio é a generosidade e a cooperação mútua. disse o Sultão no Complexo do Parlamento, Jacarta, terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

O Sultão enfatizou então que o público em geral também deveria participar do programa de refeições nutritivas gratuitas, que, entre outras coisas, também exige o zakat.

Alunos do Hang Tuah 1 Jakarta High School desfrutam de refeições nutritivas gratuitas

Além do valor da cooperação mútua, ele acredita que o financiamento do programa MBG através do zakat também pode ajudar a tornar mais fácil para o governo cobrir o orçamento do programa.

“Eu vejo desta forma, na verdade o país sob o governo de Pak Prabowo-Mas Gibran realmente quer que o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas seja ideal. Só que todos nós sabemos que nem todo o nosso orçamento será usado para refeições nutricionais gratuitas”, disse .

Além disso, o Sultão disse que também o transmitiu a vários embaixadores de outros países, a fim de obter assistência orçamental para a implementação do programa MBG.

“Gostaria de dizer, por favor, que nosso país tem um programa emblemático chamado Refeições Nutritivas Gratuitas. Por favor, também se os países estrangeiros também quiserem contribuir. Bem, acontece que ontem também ficamos felizes por o Japão ter começado a participar. apoiar nós”, disse ele.

 Um dos alunos que recebeu refeições nutritivas gratuitas.

Ele espera que o Parlamento possa desempenhar bem as suas funções legislativas, orçamentais e de supervisão para apoiar a implementação bem sucedida do programa MBG.

“Garantir que este programa realmente funcione de forma otimizada, não apenas com o orçamento existente, porque é definitivamente muito limitado”, acrescentou.