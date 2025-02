Presidente do Panamá: não há tratamento para permitir que navios de guerra dos EUA usem o canal gratuitamente

O presidente do Panamenho, José Raúl Mulino, rejeitou as alegações americanas de que navios de guerra e navios dos EUA podem viajar pelo canal do Panamá sem pagar uma taxa padrão.

Em uma entrevista coletiva semanal, Mulino contestou uma declaração do Departamento de Estado sobre o Transit Free após a visita do Secretário de Estado de Marco Rubio para o Panamá no início desta semana.

“Quero fazer minha rejeição absoluta da declaração do Departamento de Estado muito clara para o país”, disse ele. “É baseado em uma falsidade”.

Mulino disse que havia “muitos outros interesses que se juntam” ao Panamá e aos Estados Unidos e manifestaram interesse em continuar o diálogo com Rubio e o governo Trump.

O Departamento de Estado disse em um Publicação de quarta -feira em X Que “os navios do governo dos Estados Unidos agora podem viajar pelo Canal do Panamá sem taxas de carga, economizando o governo dos Estados Unidos milhões de dólares por ano”.

Mas as autoridades do Canal do Panamá Negou rapidamente em uma publicação separadaDizendo: “Ele não fez nenhum ajuste” às ​​taxas de tráfego, mas disse que estava aberto ao diálogo sobre o assunto.

O Canal do Panamá é uma das principais rotas do rio que conecta os oceanos do Atlântico e do Pacífico. Trump pressionou para recuperar o controle do canal nos últimos meses, denunciando a influência chinesa e os preços de alto tráfego. Os Estados Unidos ajudaram a construir o canal no início do século XX, mas depois o entregou ao Panamá.

Dezenas de navios da Marinha dos EUA. O canal do Panamá cobra entre US $ 300.000 e US $ 1 milhão, o que varia de acordo com o tamanho do navio.

Depois que Rubio visitou o Panamá nesta semana, seu escritório Obtenha uma declaração Dizendo que ele e Mulino discutiram a influência chinesa no país e na migração ilegal. Secretário de defesa Pete Hegseth também Ele fez uma ligação com Mulino esta semana.

Mulino disse quinta -feira que navios de guerra de diferentes países passaram pelo Canal do Panamá por anos “sem obstáculos”.

