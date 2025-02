Presidente Johnson: Legisladores da Câmara dos Deputados para trabalhar durante o fim de semana no meio da agenda de Trump Stilemate

O presidente Mike Johnson (R-La.) Disse que as discussões sobre como aprovar a agenda legislativa do presidente Trump medem que o Senado ameaça se mover em sua estratégia contrastante.

Deixando o Capitólio pouco antes da meia -noite de quinta -feira, depois de um dia das reuniões da maratona, Johnson disse que estava satisfeito com o progresso feito na legislação, mas apontou que ainda há questões que precisam ser rastreadas.

“Podemos ter um pouco mais de trabalho aos sábados e domingos no Super Bowl, mas estamos muito, muito próximos, e estou muito otimista e feliz com o que as coisas vão”, disse Johnson a repórteres.

Johnson e Trump devem participar do Super Bowl em Nova Orleans, Louisiana, domingo.

O líder da maioria da Câmara dos Deputados, Steve Scalise (R-La.) O mesmo tom otimista tocou, dizendo a jornalistas ao deixar o Capitólio que ele ainda tinha a esperança de que o Comitê de Orçamento da Câmara dos Deputados pudesse marcar um orçamento Resolução no início da próxima semana, apesar de ter que trabalhar no fim de semana.

“Continuamos a progredir”, disse Scalise a jornalistas. “Obviamente, você sabe, chegue a um ponto em que podemos levar isso ao comitê de orçamento é nosso objetivo para a próxima semana, e continuaremos trabalhando amanhã até o fim de semana para obter os detalhes finais”.

O trabalho de fim de semana na câmera ocorre quando os legisladores do Partido Republicano estão competindo contra os republicanos do Senado, que planejam avançar sua estratégia de reconciliação orçamentária de duas faixas contrastantes no início da próxima semana, o que contrasta com o plano de uma câmara baixa. O Comitê de Orçamento do Senado está pronto para marcar uma resolução orçamentária que incluiria elementos de fronteira e energia, mas deixando de lado problemas espinhosos que a câmera está tentando trabalhar, optando por resumir esses detalhes em uma segunda lei no final deste ano.

Os republicanos do Senado estão prontos para lançar Trump em dois projetos de lei em Mar-a-Lago na noite de sexta-feira.

No entanto, os republicanos da Câmara dos Topes estão deixando de lado qualquer noção de que a reunião e a marcação de Mar-a-Lago estão adicionando pressão à sua operação.

“Tivemos uma coalizão muito forte e o presidente a viu hoje”, disse Scalise a jornalistas. “O presidente viu uma seção transversal bastante ampla de nossa conferência e entramos em muitos detalhes. Portanto, não tenho idéia do que os senadores estão indo, sobre o que eles vão falar, esse é o seu negócio. Temos que cuidar de nossos negócios. A casa lida com os assuntos da casa.

No entanto, a câmera já está soprando em uma linha do tempo auto -imposta. Após uma seção ideológica dos republicanos da Câmara dos Deputados, se reuniu com Trump na Casa Branca na quinta -feira, Johnson disse que acreditava que o grupo “poderia fazer alguns anúncios” para sexta -feira. O presidente da conferência do Partido Republicano da Câmara dos Deputados, Lisa McClain (R-Mich.), Da mesma forma, disse “antes de ir para casa, teremos alguma coisa”, referindo-se à casa da casa durante o casa durante o fim de semana de sexta -feira.

Mas deixando o Capitólio na noite de quinta -feira, os melhores legisladores disseram que algumas questões ainda não foram resolvidas. McClain disse que “muito, muito, muito poucos” problemas são deixados para resolver.

Entre eles estão os custos exatos de algumas das propostas de redução de custos que pretendem compensar algumas das prioridades caras de Trump, como nenhuma dica de imposto e elevação do limite de dedução de impostos estaduais e locais (PAL).

McClain disse aos jornalistas no início do dia, entre a reunião da Casa Branca e a reunião noturna no Capitólio, que os legisladores ainda precisavam “verificar” se alguns cortes que planejavam fazer seriam aceitáveis ​​para toda a conferência.

“Alguns dos cortes que vamos fazer, temos que verificar”, disse McClain. “Temos que garantir que sejam cortes saborosos que não prejudiquem alguns membros e que possamos realmente fazer o que podemos fazer”.

Scalise disse que os republicanos estavam investigando como ter impactos no crescimento ou economia que levam em consideração, pois não podiam se refletir no Método Tradicional do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) para avaliar os efeitos orçamentários das faturas de despesas.

“Haverá um crescimento real e dramático na economia para famílias individuais, mais dinheiro no cheque de pagamento de alguém e, finalmente, será quantificado. Mas o método da CBO para obter uma pontuação dinâmica, que será diferente do OMB (O Escritório de Administração e Orçamento) e de outras pessoas. Então, vamos olhar para os modelos mais precisos ”, disse Scalise.

O presidente do comitê de mídia e mídia da Câmara dos Deputados, Jason Smith (R-Mo.) Ele foi notavelmente positivo, chamando as reuniões da maratona “provavelmente o dia mais produtivo que tive em Washington”.

Eles também participaram da reunião noturna no conjunto dos palestrantes, o representante Mike Lawler (RN.Y.), presidente da Liberdade Caucus Andy Harris (R-Md.), Presidente do Comitê de Orçamento da Câmara dos Deputados, Jodey Arrington (R-Texas), representante. Riley Moore (RW.Va.) e Chip Representativo Roy (R-Texas).

