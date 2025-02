Presidente Mattarella recompensa o MOTU apenas 31 exemplos civis

Clique na foto do presidente e navegue pelas fotos

Existem 31 “exemplos civis italianos” que ganharam tantas honras pela República do Motu, presidente do prêmio, presidente da República Sergio Mattarella. São cidades e cidadãos que se distinguem pela determinação cívica, determinação do bem comum e como um testemunho dos valores republicanos. Especialmente para atividades “destinadas a apoiar o diálogo entre as pessoas – lê o site da Quirinale – comparar os sexos da violência, para negócios éticos, para comprometimento ativo e na presença de deficiências, para ajudar as pessoas mantidas na prisão, por solidariedade, solidariedade” Solidariedade, por solidariedade, para a seleção da vida em voluntariado, para atividades a favor da integração social, direito à saúde e ações do heroísmo “. Os prêmios serão entregues em uma cerimônia programada para Quirinale em 26 de fevereiro às 11:30.

Aqui está uma lista e motivação (em ordem alfabética)

– Giovanni Arras29 anos, Giuseppina Sgandurra49 -Cavaleiros do ano -ano da Ordem de Mérito da República: “Para o apoio da pesquisa oferecida com envolvimento e profissionalismo”. Em particular, Giovanni também fez sua maneira de estudar pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa científica da paralisia cerebral que sofreu quando nasceu. Durante seus estudos, ele conheceu o professor Sgandurra, gerente de projeto sobre a aplicação da inteligência artificial na paralisia cerebral, o desenvolvimento de ferramentas clínicas destinadas a facilitar o diagnóstico da análise do cérebro do cérebro infantil.

– Pietro Barteselli52 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Para uma visão além do mero lucro dos negócios”, ele ofereceu um trabalhador contratado em sua empresa com um contrato temporário, a possibilidade de estender o emprego durante todo o período de emprego para estender o Emprego da doença.

– Paola Benini55 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Ofereça às crianças com dificuldades em aprender assistência específica em seu treinamento”. Por meio do laboratório Koooperativa Hativa, que ele é presidente, ele oferece pessoas com deficiência, serviços de informação, orientação para o trabalho e assistência do estudo. Ele também realiza atividades (biscoitos e refeições) para fornecer trabalho às pessoas com deficiência.

– Adriano Blundo53 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Ser atingido, sem o serviço que ele cumpre na polícia estadual, para salvar uma mulher envolvida em um acidente de trânsito, salvou sua vida”. Conforme explicado na nota: “Quando ele estava em um carro com sua família durante seu tempo livre do serviço policial, ele salvou uma mulher de uma tropa de passageiros com um carro do qual ele já era de fumaça por causa de um acidente de trânsito”.

– Marco Camandona54 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Por sua paixão pelas montanhas, criou um instrumento para ajudar os outros”. Ele é um alpinista de renome internacional e, com sua esposa, através dos fundos arrecadados para escalar, estabeleceram um orfanato no Nepal, que é constantemente monitorado pela criação de projetos através do fornecimento de bolsas de estudo.

– Livia Cecconetto80 anos, comandante da Ordem de Mérito da República: “Por sua longa atividade voluntária, também a favor de mães e crianças migratórias que chegam à ilha de Lampeda”. Por muitos anos, Livia está envolvida ao lado da Cruz Vermelha em uma atividade voluntária longa e constante.

– Chiara ciavatta50 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República, “para obter ajuda oferecia a pessoas e famílias que vivem um problema muito difícil para distúrbios alimentares”. Chiara, devido a muitos pedidos de ajuda, chegou em seu blog sobre distúrbios alimentares, decidiu se dedicar diariamente à fundação do Mondosole Center for Pessoas que vivem os efeitos das patologias diariamente de distúrbios alimentares.

– Marisa Coccato69 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Por transformar uma tragédia familiar em voluntariado junto com crianças com doença renal”. Após a morte de seu filho Stefan aos 18 anos, Marisa se dedica a apoiar pacientes renais jovens e ajudá -los a ter uma vida normal.

– Elena de Filippo61 anos, um oficial da Ordem de Mérito da República: “Acompanhe e integrar imigrantes”. Juntamente com a cooperação do Dedalus, que é presidente, ela realiza uma importante atividade de integração de imigrantes que agem sobre pobreza educacional, orientação e bem -vindo.

– Carmine Falanga47 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República: “Para suas atividades destinadas a criar sinergias nas paredes da prisão e das empresas”. A cooperativa “Ideas on the Run”, que Carmine é presidente, é concebida como um espaço em que o mundo exterior faz fronteira e pode entrar nos limites inacessíveis do Instituto Prisional.

– Angela Isaac28 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República: “Por salvar um homem sem pensar nos perigos que ele correu, durante a recente inundação em Catania em 19 de outubro de 2024”. Durante o forte clima ruim em Catania, Angela salvou um homem atordoado de água, puxou -o para trás dos braços e o levou a resgatar com grande esforço.

– Nicolas Marzolino27 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República: “Fazer importantes testemunhos da paz, ilustrando sua história das terríveis conseqüências das guerras”. Nicolas, depois de anunciar a desativação das consequências após o surto da bomba que não foi explodida, se transforma em escolas ilustrando as conseqüências desastrosas dos conflitos em relação às crianças.

– Daniele Mauro51 anos, um oficial da Ordem de Mérito da República: “por resistência e estabilidade, com a qual ele monitora o objetivo de cuidar dos objetos mais bonitos da empresa”. Através de várias iniciativas, como a construção e os cuidados do jardim de Paolo, projetados pela cooperativa social “Pagefha”, cujo presidente é, concentra -se na promoção e desenvolvimento de uma pessoa em todas as etapas da vida.

– Cristiana Poggio, 62 anos, Dario Odifreddi63 anos, oficiais da Ordem de Mérito da República: “Por decidir criar uma aliança com o mundo do trabalho, oferecendo aos jovens agregação e conhecimento do possível uso”. Piazza Dei Mestieri em Turim, que dá à vida uma estrutura de 7.500 metros quadrados, com as autoridades posteriormente em Milão e Catania promove reuniões com o mundo do trabalho e facilitam o emprego dos jovens.

– Massimiliano Parrella47 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República: “Continue trabalhando no trabalho de Don Calabrie, ajuda as pessoas mais pobres e que sofrem”. Ele continua a oferecer o final através das casas da Calábria no mundo, bem -vindo a menores em problemas também por meio de centros de agregação para menores de migrantes e centros de recuperação para viciados em drogas

– Carlo Pulcino72 anos, comandante da Ordem de Mérito da República: “Carabinei de férias salvou uma mulher da agressão de um homem”. Carlo era um carro quando viu um homem atacando uma mulher, depois mudou seu sentimento de viajar e o bloqueou atingindo -o em Carabinier.

– Armando Punzo, 64 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Para as pessoas estavam disponíveis para as pessoas, ele manteve sua experiência como diretor e ator de teatro”. Com seu projeto “Protter e Astra”, eles realizarão cursos de educação profissional nos profissionais do teatro para prisioneiros nas prisões italianas.

– Marta Russo24 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República: “por sua atenção ao mundo da deficiência e seu compromisso de facilitar seu movimento nas cidades”. Marta vê o mundo a partir de sua cadeira de rodas e realiza barreiras arquitetônicas que limitam os movimentos. Portanto, compromete -se a remover esses obstáculos, sugerindo instituições competentes que podem ser facilmente realizadas. É definido como “influência da disponibilidade”.

– Anselmo Santaanini64 anos, um oficial da Ordem de Mérito da República: “dedicar parte de seu tempo para criar bicicletas, que também pode permitir que pessoas com deficiência realizem seu sonho de andar de bicicleta”. Ele constrói bicicletas para pessoas com problemas de caminhada e também dá vida à solidariedade contagiosa pela qual muitas famílias se oferecem para pagar por aqueles que não podem pagar essas despesas.

– Tarcisio sem Acqua63 anos, um oficial da Ordem de Mérito da República: “Ele interveio contra uma pessoa que participou de estágios em sua sociedade, o que lhe permitiu cuidar imediatamente da antecipação do dinheiro necessário para a cirurgia de emergência”. Ele imediatamente ofereceu sua disponibilidade para o engenheiro congolês, um zelador em sua empresa, e esperava dinheiro para uma operação delicada que deveria ser realizada muito rapidamente.

– Carlo Stasolla59 anos, oficial da Ordem de Mérito da República: “Apoiar pessoas e grupos nas condições de extrema segregação e discriminação”. Por muitos anos com a Associação 21 de julho, ela toca manualmente os problemas de discriminação e discriminação e se torna um ponto de referência também para órgãos internacionais e europeus.

– Antonio Stellato23 anos, Domingo Turi24 anos, Cavaleiros da Ordem de Mérito da República: “Sem o serviço à polícia estadual, praticava manobras de vida por 7 anos. Os sentidos “. Antonio e domingo são dois policiais e, no dia do lazer no centro esportivo da piscina, que perceberam a seriedade das condições da criança, não hesitaram e imediatamente intervieram praticando a vida das manobras.

– Vittoria Tornozzi, 87 anos, comandante da Ordem de Mérito da República: “Por suas atividades como testemunha do massacre de Fuccchia, onde muitas mulheres e crianças mais velhas perderam a vida”. Vittoria conta sua história nas escolas, sobre como ela viu membros de sua família e muitas outras pessoas ao redor dela mataram “fúria nazista”, uma criança até 10 anos

– Maria Trapani63 anos, um oficial da Ordem de Mérito da República: “Para o trabalho que é realizado profissionalmente para treinar meninos com síndrome de Down e déficits intelectuais leves”. Maria com as idéias “La Bottega Dei simples” visa identificar as habilidades pessoais do garoto para criar profissionalmente e aproximá -las do mundo do trabalho.

– Adolfo World73 anos, comandante da Ordem de Mérito da República: “Para seu evento destinado a apoiar o valor dos idosos como um recurso social”, os idosos do território também estarão envolvidos, promovendo também o treinamento cultural e através dos projetos de projetos de Implementação de solidariedade e cidadania ativa.

– Federico Vanelli33 anos, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República: “Por usar a experiência de seu atleta para salvar um garoto que se afogou transportado por um poderoso fluxo do rio Adda”. Durante a tarde em Amici Federica, que ouviu gritos de ajuda, ele mergulhou no rio e flutuou contramedidas para salvar o garoto.

– Giorgio Zancan58 anos, Luisa Mondell54 anos, oficiais da Ordem de Mérito da República: “Por sua dor se transformando em ajuda específica para crianças e adolescentes com leucemia”. Depois de terminar com a pequena idade de seu filho Alessandra Maria com uma fundação baseada em seu nome, eles ajudam crianças doentes e sofrem a sonhar com um futuro mais feliz.

