Presidente populista da Croácia parece prestes a ser reeleito

,

Os croatas votaram no domingo (12 de janeiro) num segundo turno presidencial em que o populista Zoran Milanovic parece prestes a ganhar um segundo mandato, no que seria um golpe para o partido no poder, atingido por escândalos.

Milanovic entrou na corrida com impulso crescente contra Dragan Primorac, que tem o apoio do partido de centro-direita HDZ, no poder na Croácia.

Embora o papel do presidente seja em grande parte cerimonial na Croácia, uma vitória esmagadora de Milanovic seria o mais recente revés para o HDZ e para o primeiro-ministro Andrej Plenkovic, arquirrival político de Milanovic, após um escândalo de corrupção de grande repercussão. em novembro.

O franco presidente em exercício, apoiado pela oposição de esquerda, obteve mais de 49% dos votos na primeira volta da corrida há duas semanas, perdendo por pouco uma vitória absoluta.

Primorac recebeu menos de 20% dos votos, o que torna improvável que recupere terreno no segundo turno.

A votação ocorre num momento em que o país membro da União Europeia, com 3,8 milhões de habitantes, luta contra a taxa de inflação mais elevada da zona euro, a corrupção endémica e a escassez de mão-de-obra.

Às 15h30 GMT, ou duas horas e meia antes do final da votação, a participação foi de quase 35%, disse a comissão eleitoral, um pouco menor do que naquele momento no primeiro turno.

‘Contrapeso’

Mesmo com as suas funções limitadas, muitos croatas consideram a presidência fundamental para proporcionar equilíbrio político, impedindo que um partido tenha todos os poderes.

A antiga república jugoslava tem sido governada principalmente pela HDZ desde que declarou a independência em 1991.

O partido “tem demasiado controlo e Plenkovic está a transformar-se num autocrata”, disse à AFP Mia, uma administradora de Zagreb de 35 anos que não quis revelar o seu apelido, explicando o seu apoio ao actual presidente.

Milanovic, um antigo primeiro-ministro de esquerda, conquistou a presidência em 2020 com o apoio do principal partido da oposição, os Sociais Democratas (SDP).

Figura-chave na cena política do país durante quase duas décadas, tem utilizado cada vez mais uma retórica ofensiva e populista durante ataques frequentes dirigidos a funcionários locais e da UE.

“Milanovic é uma espécie de onívoro político”, disse o analista político Zarko Puhovski. AFPdizendo que o presidente era amplamente visto como o “único contrapeso, pelo menos simbólico, ao governo e ao poder de Plenkovic”.

Seu estilo de falar irrestrito disparou a popularidade de Milanovic e ajudou a atrair o apoio de apoiadores de direita.

No domingo, depois de votar em Zagreb e de expressar confiança na vitória, Milanovic criticou Bruxelas como “em muitos aspectos, autocrática e não representativa”, dirigida por autoridades não eleitas.

O homem de 58 anos também critica regularmente o HDZ pelos perenes problemas de corrupção do partido, ao mesmo tempo que se refere a Plenkovic como “o secretário de Bruxelas”.

– ‘Jogador russo’ –

Primorac, um antigo ministro da educação e da ciência que regressa à política após uma ausência de 15 anos, fez campanha como unificador da Croácia. O homem de 59 anos também enfatizou o patriotismo e os valores familiares.

“A minha mensagem é sempre a mesma: a Croácia está sempre em primeiro lugar para mim”, disse ele aos jornalistas depois de votar em Zagreb, acrescentando que agora assistirá a uma missa.

Um eleitor, o reformado Djuro Knezicic, 62 anos, disse que apoiava Primorac como tendo “bons laços internacionais e que conseguiria uma cooperação internacional muito melhor para a Croácia”.

Mas os críticos dizem que Primorac carece de carisma político e não conseguiu reunir a base HDZ para apoiá-lo.

Ele acusa Milanovic de ser um “fantoche pró-Rússia” que minou a credibilidade da Croácia na NATO e na União Europeia.

Milanovic condenou a invasão russa da Ucrânia, mas também criticou o apoio militar do Ocidente a Kiev.

Ele também é um oponente proeminente de um programa que teria permitido que soldados croatas ajudassem a treinar tropas ucranianas na Alemanha.

“A defesa da democracia não consiste em dizer a todos que não pensam como você que são um ‘jogador russo'”, disse Milanovic a repórteres no domingo.

Este estilo de comunicação é “de facto totalitário”, acrescentou.

Entretanto, os jovens croatas expressaram frustração com a falta de discussão entre os líderes políticos sobre questões que são importantes para eles, como a habitação ou o nível de vida dos estudantes.

“Nós os ouvimos (os políticos) falar principalmente sobre questões antigas e recicladas. O que é importante para os jovens nem passa pela cabeça deles”, disse a estudante Ivana Vuckovic, 20 anos. AFP.