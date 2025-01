Presidente Prabowo: Refeições nutritivas gratuitas são um projeto muito grande, garanto que haverá fundos

Jacarta – O presidente Prabowo Subianto confirmou que o programa Refeição Nutritiva Gratuita ou MBG é um projeto muito grande. Ainda assim, garantiu a disponibilidade de um orçamento para fornecer alimentos nutritivos a todas as crianças indonésias.

A informação foi transmitida por Prabowo após a inauguração do projeto de energia da Central Hidrelétrica de Jatigede, Sumedang, Java Ocidental, na segunda-feira, 20 de janeiro de 2024.

“Este é um projecto muito grande, não é leve, fisicamente não é leve. Mas garanto que os fundos existem. Garanto que os fundos existem para todas as crianças indonésias que comem”, sublinhou o Presidente Prabowo aos jornalistas.

Prabowo percebe que o programa de refeições nutritivas gratuitas ainda não chegou a todas as crianças indonésias. Ele também prometeu que até o final de 2025, todas as crianças indonésias poderão desfrutar do programa de refeições nutritivas gratuitas.

“Mas acredito que em 2025, no final de 2025, todas as crianças indonésias poderão comer alimentos nutritivos”, disse ele.

Foi relatado anteriormente que o Chefe do Gabinete de Pessoal Presidencial (KSP) AM Putranto respondeu à proposta do Presidente do DPD RI, Sultan B. Najamudin, de que os fundos do zakat fossem usados ​​para financiar alimentos nutritivos gratuitos (MBG). programa. Segundo Putranto, essa proposta é muito constrangedora.

“Isso é muito vergonhoso, não é assim que nós (o governo usa o zakat para o programa MBG)”, disse Putranto a repórteres no Complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Putranto explicou que os fundos do zakat não se destinam a ajudar programas governamentais. Além disso, disse ele, o governo já tem a sua própria dotação orçamental para executar o programa MBG.

Portanto, garantiu também que o orçamento do MBG não interferiria com outros sectores que já possuem as suas próprias dotações de financiamento.

“Portanto, 71 trilhões de rúpias foram orçados. Portanto, sem outros fundos, ele (Prabowo) é verdadeiramente extraordinário. Então, ninguém disse para levá-lo de lugar nenhum”, explicou ele.