Presidente sul-coreano Yoon preso por policiais

Uma carreata que supostamente transportava o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol após sua prisão dirige em uma rodovia em Seul, Coreia do Sul, em 15 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

A agência anticorrupção da Coreia do Sul afirma que o presidente acusado, Yoon Suk Yeol, foi detido na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) horas depois de centenas de investigadores da agência e policiais terem descido ao seu complexo presidencial para prendê-lo.

Uma série de vans pretas, algumas equipadas com sirenes, foram vistas saindo do complexo presidencial com escolta policial.

Policiais entraram no complexo residencial do presidente Yoon na manhã de quarta-feira, em sua segunda tentativa de prendê-lo por causa da imposição da lei marcial no mês passado.

Investigadores do Escritório de Investigação de Corrupção de Altos Funcionários mantiveram negociações com os advogados do presidente e levaram horas para prendê-lo.

Yoon está escondido na residência de Hannam-dong, na capital Seul, há semanas, enquanto prometia “lutar até o fim” contra os esforços para derrubá-lo.

Ele justificou a sua declaração de lei marcial em 3 de Dezembro de 2024 como um acto legítimo do governo contra uma oposição “anti-Estado” que usa a sua maioria legislativa para frustrar a sua agenda.

Os advogados de Yoon estavam tentando persuadir os investigadores a não cumprirem a ordem de detenção, dizendo que o presidente compareceria voluntariamente para interrogatório, mas a agência disse aos repórteres que não estavam considerando imediatamente essa opção.

A agência anticorrupção está conduzindo uma investigação conjunta com a polícia e os militares para saber se a declaração de lei marcial do Sr. Yoon equivalia a uma tentativa de rebelião e tentou levá-lo sob custódia depois de ele ter ignorado várias intimações para interrogatório. Eles prometeram medidas mais fortes para detê-lo depois que o serviço de segurança presidencial bloqueou os seus esforços iniciais em 3 de janeiro.