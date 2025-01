Preso em dívidas, comerciante de Nasi Padang em Brebes que vende tabaco sintético é preso pela polícia

Brebes, VIVA – Um comerciante de arroz de Padang, Ade Irvana (38), residente na aldeia de Lemahabang, distrito de Wanasari, Brebes, Java Central, foi preso pela polícia depois de ter sido apanhado a vender drogas de tabaco sintético. Ele estava determinado a administrar esse negócio ilegal devido à sua dívida crescente.

Leia também: Trágico! Casal marido e mulher em lua de mel em Brebes na prisão

A divulgação do caso começou com relatos de moradores preocupados com atividades suspeitas na casa do autor do crime. A Equipe 1 da Unidade de Narcóticos da Polícia de Brebes realizou então uma batida na residência de Ade Irvana e conseguiu obter provas na forma de: 80 gramas de tabaco sintético pronto para distribuição e 6 ml de semente líquida sintética em um pequeno frasco.

 Comerciante de arroz Padang preso pela polícia em Brebes, Java Central

Leia também: Casa de luxo em Bekasi transformada em fábrica de tabaco sintético, 1 criminoso preso e 2 fugitivos

De acordo com informações de Kaur Bin Ops (KBO), da Unidade de Narcóticos da Polícia de Brebes, Iptu Yuswi Chandra, a operação ocorreu quando o perpetrador misturava tabaco sintético em sua casa.

Interrogado, Ade Irvana admitiu que foi obrigado a distribuir tabaco sintético porque tinha dívidas com bancos e empréstimos pessoais. Como comerciante de arroz em Padang, o seu negócio sofreu um declínio no volume de negócios, tornando-o insuficiente para cobrir as suas obrigações.

Leia também: A maior fábrica de medicamentos da Indonésia disfarçada de escritório de OE é controlada por um cidadão malaio

“Eu estava muito endividado e as vendas eram lentas. Finalmente decidi vender tabaco sintético para cobrir a dívida”, disse Ade Irvana à mídia, segunda-feira (06/01/2025).

O autor admitiu que aprendeu sozinho a misturar tabaco sintético por meio de vídeos tutoriais no YouTube. Ele comprou substâncias como tabaco e líquidos sintéticos online.

O produto ilegal é então vendido através das redes sociais ao preço de IDR 100.000 por pacote. Segundo sua confissão, um capital inicial de IDR 6 milhões pode gerar até IDR 7,2 milhões se todos os produtos forem vendidos.

O chefe da Unidade de Narcóticos da Polícia de Brebes, AKP Heru Irawan, afirmou que o autor do crime foi nomeado suspeito e foi detido para investigação adicional.

“Por suas ações, o suspeito foi acusado de posse de itens relacionados a narcóticos e pode pegar uma pena de prisão de 5 a 20 anos”, explicou o inspetor do AKP, Yuswi Chandra Heru Irawan, via KBO Satresnarkoba. (Tri Handoko/tvOne/Brebes)