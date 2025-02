Preso pelo KPK, Hasto Kristiyanto: eu e o chefe de Tegon recebemos as consequências

Yakarta, vivo – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) prendeu oficialmente o Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, relacionado a casos de suborno e ao parlamento da mudança entre o tempo (Paw) do Parlamento da Indonésia. Hasto alegou ter sido examinado 62 perguntas no final da detenção.

“Hoje tenho cooperativo cumprindo a responsabilidade de ser um cidadão indonésio legítimo. Após o processo de exame como suspeito”, disse Hasto Kristiyanto depois de ser preso pelo KPK, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

“E há 62 perguntas que são respondidas, de pesquisadores da KPK também são muito amigáveis, muito cooperativos, 62 perguntas estão relacionadas a problemas que foram inkracht, portanto não há nada de novo nas perguntas”, continuou ele.

 Secretário Geral de Pdip Hasto Kristiyanto Passando o Comitê de Erradicação de Corrupção

Então, Hasto disse que estava sinceramente pronto se foi preso pelo KPK. Ele alegou enfrentar o exame de hoje com uma cabeça bem conhecida.

“Desde o início, eu disse que, como secretário geral do Partido Democrata da luta da Indonésia, eu e a cabeça estávamos prontos para aceitar qualquer consequência para nossa linha indonésia, porque a Indonésia foi construída com o sacrifício da alma e do corpo, Nós, nós, nós, somos um país guerreiro “, disse ele.

KPK apresenta oficialmente Hastiyanto

A Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) prendeu oficialmente o Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, relacionado a casos de corrupção de subornos e investigação da PAW do PAW DPR RI no período 2019-2024. Será preso durante os primeiros 20 dias de corrupção.

“Por uma questão de investigação, o suspeito de HK (Hasto Kristiyanto) foi preso por 20 (vinte) dias”, disse o presidente da KPK, Setyo Budiyanto, no KPK, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Styyo explicou que a prisão de Hasto ocorreria na filial do Centro de Detenção do Estado do Centro de Detenção Estadual de Classe I East Yakarta.

Hastiyanto parecia ser capaz de gritar ‘independente’ quando estava voando na sala de conferências de imprensa da KPK. Hasto já usava um colete laranja e esposas com a mão.

Ele sorriu e gritou enquanto apertou as mãos na frente da equipe de mídia que compareceu à conferência de imprensa.

O KPK também sugeriu a Hasto com o artigo 21 da Lei Número 31 de 1999 sobre a erradicação dos crimes de corrupção, conforme modificado pela lei número 20 de 2001 sobre as emendas à Lei Número 31 de 1999 sobre a erradicação de crimes de corrupção Jo. Artigo 55 Parágrafo (1) do primeiro Código Penal.

Hasto também é suspeito do Artigo 5 Parágrafo (1) Carta A ou do Artigo 5 Parágrafo (1) Carta B ou Artigo 13 da Lei de Corrupção.