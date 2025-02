Preso pelo KPK, o acampamento Hastiyanto Hastiyanto apresentou uma suspensão de detenção

Yakarta, vivo – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) prendeu oficialmente o Secretário Geral (Secretário Geral) do PDIP Hastiyanto relacionado ao caso de suborno e ao parlamento da investigação da República da Indonésia. O campo de Hasto disse que havia apresentado uma suspensão de prisão.

“Ele já havia transmitido a carta de suspensão de prisão”, disse o advogado de Hastiyanto, Maqdir Ismail no edifício KPK Red and White, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

 Conselheiro de Direito Sênior, Maqdir Ismail

Mesmo assim, o pedido de suspensão da detenção foi ignorado pelo KPK. Hasto acabou sendo preso.

Depois disso, Maqdir disse que voltaria à sua suspensão de prisão.

“Mais tarde, enviaremos, talvez amanhã ou um dia depois de amanhã, sim”, disse Maqdir.

Sabe -se que o KPK prendeu Hasto depois de fazer um exame por mais de oito horas na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) havia prendido oficialmente o Secretário Geral do PDIP, Hastio Kristiyanto, relacionado ao caso de corrupção do suborno e a investigação da pata do RI do DPR no período 2019-2024. Será preso durante os primeiros 20 dias de corrupção.

“Por uma questão de investigação, o suspeito de HK (Hasto Kristiyanto) foi preso por 20 (vinte) dias”, disse o presidente da KPK, Setyo Budiyanto, no KPK, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Styyo explicou que a prisão de Hasto ocorreria na filial do Centro de Detenção do Estado do Centro de Detenção Estadual de Classe I East Yakarta.

Hastiyanto parecia ser capaz de gritar ‘independente’ quando estava voando na sala de conferências de imprensa da KPK. Hasto já usava um colete laranja e esposas com a mão.

Ele sorriu e gritou enquanto apertou as mãos na frente da equipe de mídia que compareceu à conferência de imprensa.

 Secretário Geral de Pdip Hasto Kristiyanto Passando o Comitê de Erradicação de Corrupção

O KPK também sugeriu a Hasto com o artigo 21 da Lei Número 31 de 1999 sobre a erradicação dos crimes de corrupção, conforme modificado pela lei número 20 de 2001 sobre as emendas à Lei Número 31 de 1999 sobre a erradicação de crimes de corrupção Jo. Artigo 55 Parágrafo (1) do primeiro Código Penal.

Hasto também é suspeito do Artigo 5 Parágrafo (1) Carta A ou do Artigo 5 Parágrafo (1) Carta B ou Artigo 13 da Lei de Corrupção.