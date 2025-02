Pressão dos administradores, DMK na polícia é a razão por trás da deterioração da lei e da ordem: Paho

Criticando o governo da DMK pela suposta situação de lei e ordem, o ex -primeiro -ministro O. Pannerestelvam acusou na terça -feira que a pressão exercida pelos administradores e o DMK foi a razão por trás da situação. Ele insistiu que o ministro principal tomasse medidas com base na guerra para restaurar a lei e a ordem no estado.

Em um comunicado, Pannereselvam se referiu aos relatórios da mídia sobre as acusações marcadas pelo policial sênior e pela ADGP Kalpana Nayak sob o pedido de reserva no recrutamento de vários membros do pessoal da polícia e do incêndio que explodiu em sua câmera no ano passado .

Expressando comoção por incidentes, Pannerestelvam acusou que essa era a situação da lei e da ordem em Tamil Nadu, onde não havia segurança nem para uma mulher mais velha.

Referindo -se a um recente incidente de lançamento de bomba de gasolina na delegacia de Polícia de Ranipet Sipcot, o ex -CM disse que não havia segurança, mesmo nas delegacias de polícia. “O esforço de pressão dos administradores e dos homens DMK na equipe de polícia é o motivo”, disse ele.