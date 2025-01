‘Pressão dos líderes da AAP, CM busca reunião’: Delhi DEO escreve ao chefe eleitoral

O Oficial Eleitoral do Distrito de Delhi (DEO) SK Singh escreveu ao Diretor Eleitoral R. Alice Vaz destacando “preocupações relacionadas ao funcionamento independente” devido à “pressão exercida pela AAP”.

Numa carta datada de 4 de janeiro, o DEO detalhou múltiplas visitas de líderes seniores do Partido Aam Aadmi (AAP), incluindo os membros do Rajya Sabha Raghav Chadha e Sanjay Singh, em dezembro e no início deste mês.

“Representantes do Partido Aam Aadmi visitaram frequentemente meu escritório e me pediram detalhes que não são obrigados a compartilhar de acordo com as diretrizes do ICE”, diz a carta.

O DEO alegou ter recebido um telefonema do Ministro-Chefe Atishi solicitando uma reunião no dia 4 de janeiro “sem uma agenda específica” e pediu à Sra. Vaz “orientação sobre se posso participar de reuniões convocadas pelo governo no poder”. sem agenda prévia para a reunião.”

O funcionário expressou preocupações semelhantes numa carta separada ao CM.

Para aumentar as preocupações, o Magistrado Distrital Adicional (ADM) de Delhi, Nishant Bodh, buscou a intervenção da polícia para manter a lei e a ordem no escritório do DEO. Numa carta ao DCP (Nova Deli), Bodh mencionou “tensões crescentes” e “incidentes de turbulência” no escritório devido a “visitas frequentes de representantes políticos”.