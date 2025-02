Pressley sobre Trump promete reduzir custos: “Como você está?”

A representante Ayanna Pressley (D-Mass.) Fez o presidente Trump criticou sua promessa de reduzir os custos diários para os americanos, perguntando “Como você está?”

“Donald Trump cumpriu a promessa de reduzir os custos para as pessoas comuns, mas não tinha um plano para isso, mas disse que o faria”, disse Pressley na segunda -feira em uma demonstração. “Bem, Donald, como você está?”

“Vou perguntar a todos”, continuou ele, abordando o público. “Como você está? Seus ovos são mais baratos? É sua casa mais acessível?

A multidão, reuniu -se para protestar contra os esforços do governo Trump para fechar o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB), gritou: “Não!”

A manifestação na segunda -feira foi organizada por trabalhadores da CFPB fora de sua sede em Washington. Eles estão protestando contra o bilionário tecnológico Elon Musk, e o objetivo do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) visam reduzir as despesas federais.

Nas últimas semanas, os funcionários da DOGE obtiveram acesso a vários departamentos e agências federais, buscando revisar o orçamento do governo federal. Os democratas estão jogando o alarme em Musk, um funcionário do não -escuro, que tem acesso às informações confidenciais dos americanos, incluindo registros fiscais.

“Na semana passada, vi uma placa na multidão que dizia ‘Doge representa os oligarcas perigosos agarraram tudo”, disse Pressley no comício. “E eu disse então e direi novamente, que Elon Musk precisa manter as mãos … gananciosas e sujas do nosso governo”.

Ela expressou preocupação com a geração de sua filha e o futuro que eles terão neste país, à medida que o governo federal sofre mudanças que possam ter impactos de anos.

O CFPB foi criado pelo Congresso após o acidente financeiro de 2008 como forma de proteger as pessoas de serem golpistas por várias empresas.

O legislador de Massachusetts, a senadora Elizabeth Warren (D) também estava no comício, expressando preocupação de que o governo Trump feche o CFPB para beneficiar Musk e sua plataforma de pagamento “X Money”.

“O CFPB está lá para garantir que o novo projeto de Elon Musk não possa enganá -lo e roubar seus dados pessoais”, disse ele, acrescentou que Musk estava apontando para a agência.

