Prevê -se que a chuva tocará a maioria da Indonésia hoje, alguns são acompanhados por um raio

Yakarta, vivo – A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG) prevê que a maioria da Indonésia tem o potencial de chover hoje. A chuva é prevista com uma intensidade variável, da chuva leve à chuva acompanhada por raios.

Prakirawan BMKG Apdillah no vídeo de estimativa climática de monitoramento através do canal BMKG do YouTube em Yakarta, disse que a chuva leve deve ocorrer em várias cidades importantes. Como Medan, North Sumatra, Padang, West Sumatra; Pekanbaru, Riau, Jambi, Palembang, Sumatra do Sul e Bandarlampung.

“Then, the light rain also has the potential to occur in Serang, Banten; Yakarta; Semarang, Central Java; Yogyakarta; Surabaya, Java Oriental; Denpasar, Bali; Tanjung Selor, North Kalimantan, Samarinda, Kalimantan Oriental, Banjarasín, Sout Kalimantan , Manado, Sulawesi, Sulawesi North, Gorontalo, Gorontalo, Palu, Central Sulawesi, Mamuju, Sulawesi, Kendari, sudeste de Sulawesi;

Enquanto isso, Ambon, Maluku, Sorong, a sudoeste das regiões de Papua, Manakwari, Papua Ocidental, Jayawijaya, Papua Central, Jayapura, Papua e Merauke, Papua Sul. Em seguida, prevê -se que a chuva com intensidade ocorre em Bengkulu; e Kupang, Nusa Tenggara Oriental; Bem como em algumas regiões do leste da Indonésia, como Ternate, norte de Maluku; Nabire, Papua Central.

Então, prevê -se que algumas outras regiões experimentem a chuva acompanhada de raios, como Pangkal Pinang, Ilhas Bangka Belitung; Palangka Raya, Kalimantan Central; e Bandung, Java Ocidental.

 Ilustração da estação sem chuva Foto: Freepik.com/pvprodules

Ele lembrou, não apenas a chuva, também existem condições climáticas de nuvens grosseiras que têm potencial para ocorrer na banda Aceh, Aceh, Tanjung Pinang, Ilhas Riau; Pontianak, West Kalimantan; e Mataram, West Nusa Tenggara.

Segundo Apdillah, a previsão do tempo é uma imagem geral em cada região. Portanto, as pessoas são aconselhadas a sempre supervisionar as informações climáticas mais recentes que são atualizadas a cada três horas através do aplicativo de informações da BMKG. (Formiga)