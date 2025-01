Prevenindo um pesadelo da Regência Real Britânica

O dia 8 de janeiro marcará o quinto aniversário da decisão repentina do Príncipe Harry e Meghan de deixarem o cargo de membros seniores da família real britânica. A falecida Rainha Elizabeth II, supostamente pega de surpresa pela rapidez de seu anúncio no Instagram, rapidamente deixou claro ao neto que não poderia haver meio dentro ou meio fora.

Na realidade, porém, Harry ainda está “nos” dois lugares onde isso mais conta: sua posição na linha de sucessão real e como príncipe regente caso seja tragicamente necessário no caso do rei Carlos III ou do príncipe William morrer ou ficar incapacitado.

Embora seja altamente improvável que Harry algum dia se torne rei, visto que ele está atualmente quinto na linha de sucessão“Ele se tornaria regente se seu pai e irmão morressem tragicamente ou desaparecessem.”habilidade”até o príncipe George, filho mais velho de William, completar 18 anos.

George não atinge a maturidade até 22 de julho de 2031. Portanto, há uma janela de mais de seis anos para Harry servir como regente. Não se deve permitir que isto continue.

O risco global para a segurança nacional do Reino Unido (e, por extensão, da Comunidade das Nações e dos Estados Unidos) é potencialmente demasiado grande.

Desde “Mexit”, como ficou conhecido, a agenda de Harry e Meghan tem sido essencialmente buscar queixas. Criticaram a sua família, declararam guerra aos meios de comunicação social e, no processo, tornaram-se uma caricatura de si próprios.

Se Harry se tornasse regente, é provável que ele usasse seu papel como chefe de estado nominal do Reino Unido para continuar a expor suas queixas. Além disso, dada a petulância de Harry e Meghan em impedir o rei Charles de ver seus netos, não é exagero argumentar que Harry não serviria como um bom modelo para um jovem príncipe George.

Vamos considerar os danos que Harry e Meghan causaram até agora. Não apenas para a família real britânica, mas também para o Reino Unido e a Commonwealth.

Simplesmente “encontrar a liberdade”, como chamaram os autores Omid Scobie e Carolyn Durand. em seu livro de mesmo nomeNão foi suficiente. Indiscutivelmente, Harry e Meghan estavam determinados a estabelecer uma corte real rival em Montecito e monetizá-la atacando o Palácio de Buckingham.

É março de 2021 Entrevista CBS com Oprah Winfrey deu o tom. Apenas dois meses trabalhando como membros da realeza, Harry e Meghan lançaram o desafio aos pés de Elizabeth e sugeriram o que estava por vir.

Meghan deu a entender que um membro da família real, então não identificado, era racista por ter “preocupações” com a cor da pele de seu filho Archie. Num instante, as décadas de dura diplomacia e defesa da Commonwealth de Elizabeth foram atacadas. Ao se recusarem a identificar a realeza, Harry e Meghan lançaram suspeitas sobre toda a família, incluindo o marido da rainha, o príncipe Philip, que morreu um mês depois.

Só piorou. No epônimo do casal. série netflix Publicado em 2022, a Commonwealth, uma aliança económica vital que representa 10 por cento do comércio externo total do Reino Unido, foi descrita como “Império 2.0”. Basicamente, como observamos na época, o documentário argumentava que o legado de Elizabeth na Commonwealth era uma manifestação arquetípica de racismo e repressão; a inferência tácita foi que a família real britânica é o seu principal apoiante.

Conscientemente ou não (e provavelmente não), Harry e Meghan participaram tolamente em campanhas de desinformação russas e chinesas em curso na Commonwealth de 56 membros, e especialmente na África Subsaariana. Moscovo e Pequim argumentam que não se pode confiar no Ocidente para erodir e suplantar a influência política e militar britânica em todo o continente, e Harry e Meghan deram-lhes um novo argumento.

Os regentes deveriam saber melhor. Devem também dar um exemplo pessoal aos jovens sob os seus cuidados e às responsabilidades constitucionais que enfrentarão.

Harry, como evidenciado por suas revelações exageradas em sua autobiografia escrita por fantasmas, é claramente inadequado para ser regente. Confissões de uso de drogas, bullying contra um diretor de escola e uma “criança” congelada são suficientemente contundentes, mas sua disposição de expor tudo, incluindo queixas familiares, em formato impresso para obter lucro, é desqualificante.

Ele poderia fazer o mesmo pelo Príncipe George se uma regência fosse necessária e Harry e Meghan sentissem a necessidade de uma segunda saída do Reino Unido?

Do jeito que está, Harry ofuscou de forma imprudente os primeiros anos do reinado de seu pai, assim como fez durante os últimos anos de Elizabeth, e fez isso de maneira rude enquanto a rainha sofria de uma doença fatal e atualmente enquanto o rei Charles estava passando por um tratamento de quimioterapia. para uma forma não especificada de câncer.

Ser regente empurraria Harry para o cenário global, que ele e Meghan tentaram arruinar repetidamente desde “Mexiting”. Vimos isso pela primeira vez na Jamaica. Depois, na Nigéria. E novamente na Colômbia.

Esperançosamente, tudo isso é um ponto discutível. Carlos, na melhor tradição britânica, cumpre corajosamente os seus deveres reais e de chefe de Estado, incluindo o de chefe da Commonwealth.

No entanto, vivemos tempos precários. O Presidente russo, Vladimir Putin, está cada vez mais em guerra com o Ocidente, e o Reino Unido e a Europa continental estão expostos.

O rei, juntamente com o Parlamento, deve agir. Como pai, não será fácil. Mas como chefe de Estado, é necessário. Indiscutivelmente, apenas membros da realeza que trabalham deveriam estar na linha de sucessão e elegíveis para servir como regentes, se necessário.

Fazer isso exigiria a modificação do Certificado de liquidação que foi adotado em 1701. Pode ser modificado por ato do Parlamento, conforme demonstrado em 2013 pelo Lei de sucessão à coroaque pôs fim ao direito de primogenitura masculino.

Neste cenário, se fosse necessária uma regência, o Príncipe George e o Reino Unido encontrar-se-iam nas mãos capazes do Príncipe Eduardo, o filho mais novo de Isabel, e, se necessário, de Ana, Princesa Real.

Já se foram os dias em que simplesmente se avaliava a monarquia britânica moderna contando os compromissos reais. Agora é um mundo digital e, como demonstra a incomparável experiência de Charles poder de chamada global e William atirou no chão prémio, a segurança económica e nacional a longo prazo do Reino Unido é melhor servida na cena internacional.

Harry, e por extensão Meghan, não deveriam arriscar esse futuro tornando-se regente. Cinco anos de lamentação são suficientes, e Meghan postagem no instagramfilmado por Harry no dia de Ano Novo, foi um forte lembrete de que eles não irão embora sozinhos.

Marcos Toth Ele escreve sobre segurança nacional e política externa. Coronel (aposentado) Jonathan Sweet Ele serviu 30 anos como oficial de inteligência militar e liderou a Divisão de Engajamento de Inteligência do Comando Europeu dos EUA de 2012 a 2014.





Fonte