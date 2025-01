Prévia de Assassin’s Creed Shadows: a série se sente renovada no Japão

Na semana passada tive a oportunidade de experimentar Assassin’s Creed Shadows durante quase quatro horas. Embora o jogo tenha sido adiado várias vezes, não há motivo para preocupação. Achei a versão que joguei muito polida e parece ser o melhor jogo de Assassin’s Creed desde Black Flag, quando for lançado em 20 de maio de 2025.

Embora alguns jogos recentes de Assassin’s Creed tenham tido vários protagonistas, eles nunca foram jogados de maneira tão diferente quanto a dupla de guerreiros de Shadows. O primeiro é Yasuke, o escravo que virou samurai que é capaz de atravessar portas com uma carga de ombro em vez de simplesmente abri-las. Ele é uma figura corpulenta, que desfere golpes poderosos, mas não tem pés leves. Como Assassin’s Creed sempre se concentrou fortemente na furtividade, ele proporciona uma sensação muito diferente ao jogo, já que você não pode escalar edifícios ou se esgueirar facilmente. Em vez disso, é quase uma reminiscência de For Honor quando você entra em combate, pronto para enfrentar qualquer inimigo.

O outro protagonista, o assassino shinobi Naoe, é muito mais tradicional. Você se esconderá na grama alta, escalará estruturas facilmente para atacar de cima e executará mortes furtivas com facilidade. No entanto, você deve evitar o combate um contra um sempre que possível, já que seus golpes padrão são bastante fracos e você não pode simplesmente lutar para sair de todas as situações como acontece com Yasuke. Basicamente, a Ubisoft permite que os jogadores escolham um estilo de jogo, já que me foi dada a opção de escolher com quem jogar durante a maioria das minhas missões fora da abertura mais cinematográfica.

Passei a maior parte do meu tempo como Yasuke porque queria ver como seria uma abordagem mais focada no combate em um jogo Assassin’s Creed. Você tem habilidades especiais que pode equipar e usar seu medidor especial, como um movimento legal que deixa a tela momentaneamente preta e branca, como em um antigo filme de samurai de Akira Kurosawa, antes de desferir um golpe poderoso. Embora você seja poderoso, a defesa e o ataque ainda são muito importantes, pois você ainda pode se sentir oprimido por vários inimigos, então o espaço também é fundamental para garantir que você consiga passar pelas batalhas. Claro, você também tem muitas opções à sua disposição, já que tive que passar a usar arco e flecha depois de ter problemas em um encontro, e até fiz algumas ações furtivas desleixadas como o grande samurai. Existem também muitos tipos de armas, embora eu continuei usando uma espada porque parecia apropriada para um samurai.

No entanto, quando a demo chegou ao fim, um assassinato épico de Ukita Naoie, um dos Três Grandes Vilões do Japão, passei a usar Naoe na maior parte do tempo, pois ela se encaixava muito melhor na missão. Este era o Assassin’s Creed que conheço e adoro, pois estava me infiltrando em um castelo sem ser visto, eliminando os guardas um por um e usando a escuridão a meu favor, apagando as luzes internas. Embora eu tenha gostado bastante de jogar como Yasuke, este ainda tem todos os sistemas instalados para ser um ótimo jogo furtivo.

O que mais gostei em Assassin’s Creed Shadows foi o manejo do cenário. O Japão é lindo, com uma arquitetura deslumbrante e cidades maravilhosas para explorar (além de vários cães e gatos para acariciar). Adorei ver as várias figuras históricas que aprendi no passado aparecerem no jogo, como Oda Nobunaga recrutando Yasuke para lutar por ele. A maior força da Ubisoft sempre esteve na criação de mundos, e isso ainda está em exibição aqui.

Antevisão de Assassin’s Creed Shadows: Veredicto Final

Depois de um horário de funcionamento bastante promissor, estou ansioso para ver o que Assassin’s Creed Shadows vai oferecer. Eu me diverti muito jogando como Naoe e Yasuke. Será interessante ver como os personagens evoluem ao longo do tempo, pois parecia um pouco limitante ser furtivo ou poderoso em vez de ambos, como Ezio ou outros protagonistas, mas o sistema de árvore de habilidades parecia sólido e promissor. A verdadeira estrela, porém, é o cenário japonês, que a Ubisoft fez um ótimo trabalho ao replicar.

ComingSoon participou de um evento virtual da Ubisoft para nossa prévia de Assassin’s Creed Shadows.