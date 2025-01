Prévias do trailer de Bleach Rebirth of Souls, mecânica de batalha e modos de jogo

A Bandai Namco lançou um novo Trailer de Bleach: Renascimento das Almasuma prévia dos sistemas do jogo e da mecânica de batalha, além de revelar o que alguns dos modos de jogo incluirão no próximo anime de luta.

O que acontece no trailer de Bleach Rebirth of Souls?

O trailer mais recente investiga as diversas mecânicas encontradas no jogo, começando com como os jogadores lutarão no jogo. Bleach Rebirth of Souls usa um sistema de ataque de três estágios, com ataques, quebra de guarda e proteção, todos cruciais para o sucesso contra um oponente. O trailer também aborda os diferentes tipos de ataques, como cada espada tem velocidades diferentes e muito mais.

Assista ao novo trailer de Bleach Rebirth of Souls abaixo:

Além do combate no jogo, o trailer de Bleach Rebirth of Souls também discute os diferentes modos que os jogadores poderão explorar no jogo. Isso inclui a capacidade de lutar online em partidas, bem como saltar para alguns dos momentos mais icônicos da história do Bleach para jogá-los. O modo de batalha em Bleach Rebirth of Souls permite partidas cooperativas, onde as pessoas podem lutar umas contra as outras.

O modo Story do jogo coloca os jogadores na jornada de Ichigo Kurosaki e cobre o arco Substitute Soul Reaper da franquia de sucesso através do arco Arrancar. O modo história também apresenta narrativas diferentes da perspectiva de outros personagens, permitindo uma visão diferente de alguns dos momentos mais populares da história de Bleach.

Bleach Rebirth of Souls será lançado em 21 de março de 2025 e estará disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.