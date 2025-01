Previsão de bilheteria de Paddington no Peru: fracasso ou sucesso?

Com Paddington no Peru Já tendo sido lançado no Reino Unido e com previsão de chegada em breve aos EUA e a outros cinemas internacionais, os fãs estão se perguntando sobre as chances do filme nos EUA. Armários e sim, vai falha ou ter sucesso. A terceira sequência segue Paddington enquanto ele viaja ao Peru para visitar sua tia Lucy, que mora em um lar para ursos aposentados. No entanto, Paddington rapidamente se vê no meio de uma emocionante aventura que abrange a floresta amazônica e os picos das montanhas do Peru, especialmente depois que a família Brown se envolve.

Então, Paddington no Peru será um fracasso ou um sucesso de bilheteria? Aqui está a previsão de bilheteria do filme explorado.

Quanto se espera que Paddington, no Peru, ganhe de bilheteria?

Paddington, no Peru, poderia ganhar entre 15 e 20 milhões de dólares no primeiro fim de semana. (através Bilheteria profissional)

Enquanto isso, Teoria das bilheterias apresenta uma faixa semelhante, embora um pouco superior, de 16 a 25 milhões de dólares. Portanto, essas faixas de abertura estão na mesma faixa do primeiro filme de Paddington, que teve uma estreia doméstica de US$ 18,9 milhões, e é superior à de Paddington 2, que estreou em US$ 11 milhões de dólares.

No momento em que escrevo este artigo, ele coletou 72,8 milhões de dólares internacionalmente desde o lançamento do filme no Reino Unido. Este número aumentaria após a publicação nos Estados Unidos.

No momento o orçamento do filme é desconhecido. No entanto, como os dois últimos filmes foram feitos com um orçamento de US$ 55 milhões ou menos, é provável que este filme também tenha sido feito com um orçamento nessa faixa.

Paddington falhará no Peru?

Resta saber se Paddington no Peru fracassará ou terá sucesso.

Os dois últimos filmes foram grandes sucessos e geraram lucros. Além disso, o filme também teve a maior estreia no Reino Unido. Como tal, considerando ambos os factores, Paddington no Peru poderia ter sucesso nos Estados Unidos.

No momento em que este livro foi escrito, o filme tinha uma classificação recente de 93% em tomate podre. Isso é um pouco menos que o primeiro filme. Pontuação de 97% e a segunda parcela Pontuação de 99%.